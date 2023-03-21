Чем Валерий Меладзе не угодил Кремлю

Российского певца Валерия Меладзе хотят признать "иноагентом" из-за того, что недавно он сказал "Героям слава" на корпоративе в Дубае. Как сообщает Telegram-канал SHOT, заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишут "Комментарии".



В России на днях признают "иноагентом" Валерия Меладзе

В частности, речь идет и о том, что ранее внесение Валерия Меладзе в список "иноагентов" уже обсуждалось в Минюсте РФ, однако тогда решение не было принято.

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"Теперь же Меладзе все же должен попасть в тот же список, потому что его кандидатура в Минюсте не раз обсуждалась", — сообщают СМИ.

Российские СМИ массово написали о том, что российский певец Валерий Меладзе, поддержавший Украину в жестокой войне, развязавшей против нее России, финансирует Вооруженные Силы Украины.



"Все заявления, которые делает Валера, — это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители "Русской медиагруппы", и даже очень высокопоставленные люди почти уже задали вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит И отношение к нам такое? Мы же его любим. Мы же за него ходим. Мы же за него просили... Это не позиция, это глупость.В этих условиях должна быть одна позиция. , другой позиции не может быть", — отреагировал и себе на ситуацию вагнеровец Евгений Пригожин.

Как писали "Комментарии", в Госдуме РФ выдвинули новую абсурдную идею. Так, российский депутат Андрей Гурулев предложил присвоить Лесе Украинке статус иноагента и снести все ее памятники в стране.



Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что известная российская певица Алла Пугачева отреагировала на признание своего супруга, юмориста Максима Галкина "иноагентом". Она обратилась к власти с предложением и ее причислить в ряды "иноагентов". Кроме того, она впервые публично осудила войну в Украине, назвав "российскую спецоперацию" иллюзорной целью, за которую погибают люди.

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