Чем закончились покушения на Путина: Буданов раскрыл детали

У Главного управления разведки Минобороны Украины действительно есть информация о покушениях на российского диктатора Владимира Путина. Попытки убить главу Кремля были, но пока неудачные. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью NV заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Главный разведчики Украины рассказал, что попытки убить главу Кремля Владимира Путина были, но, как все видят, они пока ничем позитивным не закончились.

На вопрос, является ли Владимир Путин не такой уж компромиссной фигурой для своего окружения и "устраивающим всех третейским судьей", он сказал, что "это не о компромиссе уже давно".

В этом контексте, в качестве примера, главный украинский разведчик вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.

"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", — добавил Кирилл Буданов.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян нельзя говорить, что угроза нового наступления россиян на север Украины окончательно исчезла.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, — ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", — сказал главный разведчики страны.

При этом Кирилл Буданов добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

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