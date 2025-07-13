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Чернокожая россиянка сбежала из США в РФ из-за "расизма": в Москве ее избили соседи за цвет кожи

Франсин Вилла жаловалась на расизм в США и бежала жить в Россию. Однако здесь ее избили из-за цвета кожи, а полиция игнорирует жалобы.

13 июля 2025, 13:40
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Slava Kot

Чернокожая россиянка Франсин Вилла, которая в детстве жила в США, но вернулась на "историческую родину", стала жертвой жестокого избиения и оскорблений на расовой почве. В подъезде собственного дома в Москве ее избили соседи из-за цвета кожи.

Чернокожая россиянка сбежала из США в РФ из-за "расизма": в Москве ее избили соседи за цвет кожи

Франсин Вилла избили в Москве из-за расизма. Фото из открытых источников

Отец Франсин Виллы Джордж Тайнс приехал в Советский Союз в 1930-х годах. Франсин родилась в Москве, но переехала в США, где прожила большую часть жизни. В Штатах женщина заявила, что сталкивалась с полицейским насилием и расовой дискриминацией.

Поэтому Франсин Вилла решила вернуться в Россию в 2019 году и устроилась учительницей в местной гимназии. Темнокожая россиянка стала звездой российской пропаганды и снялась в фильме телеканала RT, где рассказывала о преимуществах жизни в РФ.

Несмотря на заявления о лучшей жизни России, Франсин Вилла недавно попала в конфликт с соседями. Согласно сообщению российских СМИ, конфликт с соседями разгорелся из-за вещей, которые женщина оставила на лестничной клетке. Спор быстро перерос в расистские оскорбления, унижение и насилие, в частности Франсин получил удары по лицу.

"Чернож*па тварь — просто говорит мне такие слова", — со слезами заявила Франсин на видео, записанном в машине скорой помощи.

На кадрах видно разбитое лицо женщины, а в руках она держит российский паспорт. Рядом с ней также находился ее двухлетний ребенок, при котором и случился конфликт с соседями.

Франсин утверждает, что неоднократно обращалась к участковому инспектору из-за расизма в России, но ее обращения игнорируются. Женщина боится возвращаться домой в свою московскую квартиру, где прописана с 1987 года.



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