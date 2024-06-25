"Чикатило" из России пошел на войну в Украину: маньяк, убивавший женщин молотком, вступил в ВС РФ

Летом 2024 года, после истечения 22-летнего срока заключения, Гриценко должен был уволиться из мордовской ИК-10. Однако он захотел выйти на свободу раньше и направился в отряд "Шторм Z". Из-за состояния здоровья его не взяли к штурмовикам, но он попросился на войну как доброволец, поскольку не имел ничего после выхода на свободу и не мог заработать деньги.

Гриценко был принят в ряды оккупационных войск и будет служить до конца войны. После его завершения его должны отпустить на свободу окончательно.

Известно, что Юрий Гриценко, бывший полицейский, уволенный из органов за пьянку, в 1993 году совершил первое убийство, убив жертву сковородой. Отсидев 9 лет, он вышел на свободу, но в течение года совершил серию нападений на женщин, используя молоток. Его жертвами стали пять женщин, еще десятерых он ранил. Гриценко был задержан благодаря водителю автобуса, услышавшему крики жертвы и держащего маньяка до приезда полиции.

Гриценко состоит на учете в психдиспансере с диагнозом "шизофрения".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне бросили на фронт роты "Шторм Z" . Россияне на фронте начали использовать штурмовые роты "Шторм Z", состоящие из преступников, не успевших попасть за решетку. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он рассказал, что для восполнения потерь в российских войсках Минобороны собирает рекруты, используя все доступные источники.