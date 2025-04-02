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Что думают россияне о 30-дневном перемирии в войне против Украины: опрос

Среди граждан России нет однозначного мнения о предложенном тридцатидневном перемирии между Россией и Украиной

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Несмотря на потери РФ, как в живой силе, так и технике, поддержка войны против Украины среди россиян остается на максимуме и не снижается. Мнения о предложении администрации президента США Дональда Трампа заключить 30-дневное перемирие разделились. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты независимого "Левада-центра".

Что думают россияне о 30-дневном перемирии в войне против Украины: опрос

Поддержка продолжения войны среди россиян. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что в марте 2025 году войну одобряют 79% россиян. Этот показатель практически не колеблется с 2022 года. Против выступают 14% опрошенных.

Взгляды на продолжение войны существенно не меняются на протяжении трех последних месяцев: более половины опрошенных (58%) придерживаются мнения, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а треть респондентов (34%) говорят, что нужно продолжать военные действия.

Среди граждан России нет однозначного мнения о предложенном тридцатидневном перемирии между Россией и Украиной: примерно равные доли опрошенных придерживаются противоположных позиций.

Так, половина респондентов (50%) выступают за перемирие на 30 дней (в том числе 26% — определённо поддерживают, а 24% — скорее поддерживают), а четверо из десяти (41%) – не поддерживают (в том числе 25% — определенно не поддерживают, а 16% — скорее не поддерживают).

Читайте также на портале "Комментарии" — чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее допускают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев. Это стало причиной разработки новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух американских чиновников.




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Источник: https://www.levada.ru/2025/04/01/konflikt-s-ukrainoj-v-marte-2025-goda-vnimanie-i-glavnye-sobytiya-podderzhka-voennyh-otnoshenie-k-peregovoram-i-predlozheniyu-o-tridtsatidnevnom-peremirii/
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