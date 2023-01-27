Что известно об авиатроше вертолета Путина с росСМИ

Сегодня стало известно о том, что вертолет специального летного отряда "Россия", подчиненного управлению делами президента РФ Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково", пишут "Комментарии".



Авария кремлевского Ми-8. Фото с открытых источников

Машины этого авиаотряда обеспечивают авиаперевозки президента России, премьер-министра, спикеров Госдумы и Совета Федерации, глав Конституционного и Верховного суда России, генпрокурора и главы СКР, главы администрации Кремля и министра иностранных дел России. Неисправность оказалась "в процессе взлета", сообщила ТАСС пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова. По ее словам, был поврежден рулевой винт — тот, что в хвосте вертолета.

"Командир воздушного судна вертолета почувствовал неисправность. Взлет прекратил. Вертолет получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет", — отчиталась Крылова.

В аэропорту же инцидент Интерфакса прокомментировали так: "Во время посадки вертолет задел винтом землю и получил повреждение хвостовой части. В результате происшествия никто не пострадал".

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что версией происшествия рассматривается ошибка пилотирования, а также внезапный порыв ветра.

"Кроме членов экипажа в кабине вертолета никого не было", – сказал источник РИА Новости.

Как писали "Комментарии", Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны. Так считают эксперты Института изучения войны (ISW), объясняя, что таким образом путинский режим пытается усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и последующим жертвам.

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