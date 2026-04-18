Что начало происходить с рейтингом Путина в РФ: в США дали ответ

В России фиксируют устойчивое снижение поддержки власти, и теперь это признают даже государственные социологи. По данным ВЦИОМ, рейтинг президента Владимира Путина падает уже шестую неделю подряд.

Владимир Путин.

С начала марта показатель одобрения снизился с почти 73% до 66,7%, а уровень доверия также заметно просел. Одновременно падает и поддержка правящей партии Единая Россия – почти на пять процентных пунктов за тот же период.

Хотя официальная статистика традиционно считается сглаженной, сам факт публикации таких данных указывает на нарастающее напряжение внутри страны. Независимые исследования дают еще более тревожную картину. По данным Левада-центр, 61% россиян негативно оценивают политическую ситуацию, причем доля тех, кто считает ее "критической", продолжает расти.

На фоне четвертого года войны усиливается усталость общества. Существенные потери на фронте, экономическое давление и ограничения в повседневной жизни постепенно меняют общественные настроения.

Дополнительным фактором раздражения становится ужесточение цензуры. Власти ограничивают доступ к мессенджерам и периодически отключают мобильный интернет, что напрямую влияет на повседневную жизнь граждан.

Эксперты отмечают: Кремль сталкивается с двойным вызовом – необходимостью продолжать войну и одновременно сдерживать внутреннее недовольство. И если тенденция падения доверия сохранится, это может стать одним из самых серьезных политических рисков для российской власти за последние годы.

