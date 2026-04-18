Головна Новини Світ Росія Що почало відбуватися з рейтингом Путіна в РФ: у США дали відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Що почало відбуватися з рейтингом Путіна в РФ: у США дали відповідь

Четвертий рік війни, цензура та втрати б'ють за настроями росіян: Кремль втрачає контроль над суспільним тлом

18 квітня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії її фіксують стійке зниження підтримки влади, і тепер це визнають навіть державні соціологи. За даними ВЦВГД, рейтинг президента Володимира Путіна падає вже шостий тиждень поспіль.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

З початку березня показник схвалення знизився майже з 73% до 66,7%, а рівень довіри також помітно просів. Одночасно падає і підтримка правлячої партії Єдина Росія – майже п'ять відсоткових пунктів у той самий період.

Хоча офіційна статистика традиційно вважається згладженою, сам факт публікації таких даних свідчить про наростаючу напругу всередині країни. Незалежні дослідження дають ще тривожнішу картину. За даними Левада-центру, 61% росіян негативно оцінюють політичну ситуацію, причому частка тих, хто вважає її "критичною", продовжує зростати.

З огляду на четвертого року війни посилюється втома суспільства. Суттєві втрати на фронті, економічний тиск та обмеження у повсякденному житті поступово змінюють суспільні настрої.

Додатковим чинником роздратування стає посилення цензури. Влада обмежує доступ до месенджерів і періодично відключає мобільний інтернет, що безпосередньо впливає на повсякденне життя громадян.

Експерти зазначають: Кремль стикається з подвійним викликом – необхідністю продовжувати війну та одночасно стримувати внутрішнє невдоволення. І якщо тенденція падіння довіри збережеться, це може стати одним із найсерйозніших політичних ризиків для російської влади за останні роки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупанти різко змінили плани весняно-літнього наступу: на що тепер робить ставку РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – тил більше не безпечний: Росія перетворює дорогу для Путіна область на "прифронтову зону".



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-17-2026/
