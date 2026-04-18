Що почало відбуватися з рейтингом Путіна в РФ: у США дали відповідь

У Росії її фіксують стійке зниження підтримки влади, і тепер це визнають навіть державні соціологи. За даними ВЦВГД, рейтинг президента Володимира Путіна падає вже шостий тиждень поспіль.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

З початку березня показник схвалення знизився майже з 73% до 66,7%, а рівень довіри також помітно просів. Одночасно падає і підтримка правлячої партії Єдина Росія – майже п'ять відсоткових пунктів у той самий період.

Хоча офіційна статистика традиційно вважається згладженою, сам факт публікації таких даних свідчить про наростаючу напругу всередині країни. Незалежні дослідження дають ще тривожнішу картину. За даними Левада-центру, 61% росіян негативно оцінюють політичну ситуацію, причому частка тих, хто вважає її "критичною", продовжує зростати.

З огляду на четвертого року війни посилюється втома суспільства. Суттєві втрати на фронті, економічний тиск та обмеження у повсякденному житті поступово змінюють суспільні настрої.

Додатковим чинником роздратування стає посилення цензури. Влада обмежує доступ до месенджерів і періодично відключає мобільний інтернет, що безпосередньо впливає на повсякденне життя громадян.

Експерти зазначають: Кремль стикається з подвійним викликом – необхідністю продовжувати війну та одночасно стримувати внутрішнє невдоволення. І якщо тенденція падіння довіри збережеться, це може стати одним із найсерйозніших політичних ризиків для російської влади за останні роки.

