Что не так с "миролюбивыми" заявлениями Путина во время инаугурации

В Кремле прошла церемония так называемой инаугурации Владимира Путина на пятый срок на пост президента РФ. Во время мероприятия российский диктатор заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Западными странами. В Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) объяснили, что не так с заявлениями Путина.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время речи на инаугурации Путин пытался продвинуть пропагандистский нарратив о "миролюбии" России. Однако сразу начал выдвигать условия и указал, что Кремль и дальше будет противостоять Западу.

В частности, Путин заявил, что Россия якобы не отказывается от диалога с западными странами, а хочет разговора "на равных, а не с позиции силы". Также глава Кремля утверждает, что Россия и дальше продолжит работу в формировании "многополярного миропорядка". В конце речи российский диктатор назвал россиян "великим народом" и завершил выступление словами "вместе победим".

"На самом деле никакие действия москвы не свидетельствуют о готовности к содержательным переговорам. "Миролюбивым" заявлениям путина предшествовал ядерный шантаж и угрозы. Одновременно с заявлениями о переговорах путин призывает россиян к единению для "одержания победы", тем самым перечеркивая какие-либо надежды собственного населения на завершение войны", — объясняют выступление Путина в Центре противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на страны, отказавшиеся ехать на инаугурацию Путина, несмотря на приглашение России.

Также "Комментарии" писали о странах ЕС, которые решили отправить своих представителей на инаугурацию российского диктатора.



