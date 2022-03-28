Что ответили представители G7 на требования страны-агрессора платить за газ в рублях

В правительстве страны-агрессора подготовили документ о том, что ПАО "Газпром" должен внести изменения в действующие контракты по поставкам природного газа относительно изменения валюты платежа на российский рубль. В приказе говорится, что все контракты должны быть изменены до 31 марта.

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В Европе ответили снова на такие решения правительства страны-агрессора. Министр энергетики Германии заявил в понедельник, что "Большая семерка" согласилась отклонить требование Москвы платить за экспорт российского природного газа в рублях. Роберт Хабек заявил журналистам, что "все министры G7 полностью согласны с тем, что это (будет) одностороннее и явное нарушение существующих контрактов".

Чиновник сказал, что официальные лица из Франции, Германии, Италии, Японии, США, Великобритании и Канады встретились в пятницу, чтобы согласовать свою позицию, и что также присутствовали представители Европейского Союза. Хабек сказал, что "платежи в рублях неприемлемы, и мы будем призывать пострадавшие компании не выполнять требование Путина", передает АВС.

Другие страны продолжают вводить санкции, а компании — покидать рынок страны-агрессора. Самый популярный терминал для участников рынка ценных бумаг Bloomberg больше не будет предоставлять услуги российским клиентам. Компания Carlsberg заявила, что продает свои активы и останавливает работу в россии. Санкции против рф ввели и ОАЭ — прекратять инвестировать в экономику страны-агрессора.



"Впервые крутая санкция от Объединённых Арабских Эмиратов: инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приостановит инвестиции в россию. Для понимания, это второй крупнейший суверенный фонд ОАЭ (типа государственного Фонда благосостояния), поэтому решение имеет ещё и политическое значение", — написал нардеп Ярослав Железняк.

Как сообщал портал, по предварительным подсчетам, против России введено уже около 4400 санкций.

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