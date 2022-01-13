Что ответили в Кремле на высказвания о причастности РФ к протестам в Казахстане

В России ответили на мнения о причастности страны к протестам в Казахстане. Официальную позицию озвучил руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет Украинская правда.



Протесты в Казахстане, фото из Twitter / IlkhaAgency

Из-за ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан и последние события появились мнения о том, что к беспорядку и кризису в Казахстане могла быть причастна Россия. Поскольку первыми прибывшими на территорию страны миротворцами стали именно российские военные формирования. Поэтому была высказана версия, что кризис в Казахстане дал удобный повод для того, чтобы Россия могла взять там ситуацию под свой контроль.



Однако в МИД России говорят, что такие обвинения – это не больше, чем обычные конспирологические теории. Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас существует много таких теорий. Однако они отличают по содержанию.

По его словам, одни теоретики говорят, что кризис в Казахстане вроде бы спровоцировали спецслужбы Запада для ослабления позиций России накануне переговоров в Женеве. Остальные же твердят, что все произошло не без участия России. Кроме того, министр подчеркнул, что события в Казахстане никак не связаны с Россией или политикой Кремля.

Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщал, что 13 января начнется вывод войск ОДКБ из страны. Поиском и привлечением к ответственности бандитов и террористов, по словам Токаева, будет заниматься специальная межведомственная группа. Также он добавил, что те, кто не сдастся, будут уничтожены.

Как сообщал портал "Комментарии", в Госдуме считают, что в России не могут пройти массовые протесты как в Казахстане. Депутат Хамзаев опроверг подобные заявления и сообщил, что "в России социальная ситуация спокойная, нормальная и рабочая" и РФ на шаг впереди Казахстана.

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