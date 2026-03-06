Что произошло с Путиным на фоне ударов по Ирану: почему Кремль выдает старые видео за новые

На фоне масштабных ударов США и Израиля по Ирану российский диктатор Владимир Путин практически исчез из публичного пространства. В Кремле при этом продолжают публиковать видео якобы свежих встреч, однако журналисты обнаружили признаки того, что часть записей может быть значительно старше. Об этом говорится в расследовании проекта "Система".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как отмечают журналисты, ключевой деталью, которая позволила усомниться в официальной версии Кремля, стало обычное комнатное растение – аглаонема, стоящая в кабинете Путина.

По официальным сообщениям, 2-3 марта российский лидер проводил встречи с чиновниками, в частности с губернатором Амурской области и руководителем Федерального казначейства. Государственные телеканалы утверждали, что переговоры состоялись "сегодня".

Однако исследование видеозаписей показало несоответствия. По наблюдениям журналистов, осенью и в начале февраля аглаонема в кабинете стала гуще, а часть ее листьев пожелтела. Но на кадрах, которые Кремль распространял как новые после 9 февраля, растение неожиданно выглядит более "свежим" — листья снова ярко-зеленые и в другом состоянии.

После того как расследователи заявили, что Путин не появлялся на камеру уже 11 дней, в кабинете неожиданно сменили растения. На видео встречи от 25 февраля с дирижером Валерием Гергиевым уже заметны другие цветы.

Тем не менее на кадрах, которые Кремль датирует 2-3 марта, старая аглаонема снова появляется в кадре. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о публикации архивных видеозаписей под видом свежих.

Официально Кремль утверждает, что в эти дни Путин также проводил телефонные переговоры с рядом зарубежных лидеров, в частности, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По мнению расследователей, публикация подобных видео могла быть попыткой продемонстрировать российской аудитории, что глава Кремля продолжает активно работать и контролирует ситуацию, несмотря на обострение событий на Ближнем Востоке.

