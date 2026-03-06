logo_ukra

Що сталося з Путіним на тлі ударів по Ірану: чому Кремль видає старі відео за нові
commentss НОВИНИ Всі новини

Що сталося з Путіним на тлі ударів по Ірану: чому Кремль видає старі відео за нові

Журналісти викрили дивну деталь у кабінеті глави Кремля – звичайна кімнатна рослина могла видати маніпуляції з датами записів

6 березня 2026, 08:01
Автор:
Кравцев Сергей

На тлі масштабних ударів США та Ізраїлю по Ірану російський диктатор Володимир Путін практично зник із публічного простору. У Кремлі при цьому продовжують публікувати відео нібито свіжих зустрічей, проте журналісти виявили ознаки того, що частина записів може бути значно старшою. Про це йдеться у розслідуванні проекту "Система".

Що сталося з Путіним на тлі ударів по Ірану: чому Кремль видає старі відео за нові

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають журналісти, ключовою деталлю, яка дозволила засумніватися в офіційній версії Кремля, стала звичайна кімнатна рослина – аглаонема, яка стоїть у кабінеті Путіна.

За офіційними повідомленнями, 2-3 березня російський лідер проводив зустрічі з чиновниками, зокрема з губернатором Амурської області та керівником Федерального казначейства. Державні телеканали стверджували, що переговори відбулися сьогодні.

Проте дослідження відеозаписів показало невідповідність. За спостереженнями журналістів, восени та на початку лютого аглаонема в кабінеті стала густішою, а частина її листя пожовкла. Але на кадрах, які Кремль поширював як нові після 9 лютого, рослина несподівано виглядає "свіжішою" – листя знову яскраво-зелене та в іншому стані.

Після того, як розслідувачі заявили, що Путін не з'являвся на камеру вже 11 днів, у кабінеті несподівано змінили рослини. На відео зустрічі від 25 лютого із диригентом Валерієм Гергієвим вже помітні інші квіти.

Проте на кадрах, які Кремль датує 2-3 березня, стара аглаонема знову з'являється у кадрі. На думку журналістів, це може свідчити про публікацію архівних відеозаписів під виглядом свіжих.

Офіційно Кремль стверджує, що в ці дні Путін також проводив телефонні переговори з низкою зарубіжних лідерів, зокрема з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

На думку розслідувачів, публікація подібних відео могла бути спробою продемонструвати російській аудиторії, що глава Кремля продовжує активно працювати та контролює ситуацію, незважаючи на загострення подій на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна анонсують ще масштабніший обмін полоненими: коли він відбудеться.




