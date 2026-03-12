logo

Что произойдет с Россией после Путина: Зеленский дал откровенный ответ

Президент Украины сомневается, что преемник кремлевского лидера сможет контролировать страну так же жестко

12 марта 2026, 09:30
Война против Украины во многом является личным проектом кремлевского диктатора Владимира Путина, а дальнейшее развитие событий зависит от его политической воли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.

Что произойдет с Россией после Путина: Зеленский дал откровенный ответ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Комментируя вопрос о том, какой может быть Россия после Путина и изменится ли тогда ситуация для Украины, глава государства подчеркнул, что нынешний российский лидер в течение десятилетий постепенно сконцентрировал в своих руках почти неограниченную власть.

По словам Зеленского, управлять таким большим государством, как Россия, очень сложно даже в условиях жесткой централизации. Поэтому найти политика, который сможет полностью повторить модель власти Путина, будет непросто.

"Я думаю, что одному человеку тяжело контролировать такую огромную страну. Но я не уверен, что в краткосрочной перспективе ситуация изменится. Сможет ли кто управлять всем так, как сейчас это делает Путин? Думаю найти другого Путина с такими же возможностями будет очень сложно", — отметил президент.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что смена лица во главе Кремля не обязательно будет означать изменение политического курса России. По его словам, нет гарантии, что у преемника Путина будут другие ценности или другой взгляд на войну против Украины.

Однако новый руководитель, вероятно, не будет иметь такой уровень контроля над всей системой власти. Это может вынудить его больше сосредоточиться на внутренних проблемах России, а не на внешней агрессии.

Таким образом, даже если после Путина к власти придет политик подобного типа, он может оказаться в совсем других условиях – с большим давлением внутренних вызовов и с меньшей способностью контролировать все процессы в государстве.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать свою страну России, несмотря на давление и требования Кремля относительно территориальных уступок. По словам Зеленского, его позиция базируется на принципах Конституции и народа.



