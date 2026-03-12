Що станеться з Росією після Путіна: Зеленський дав відверту відповідь

Війна проти України значною мірою є особистим проєктом кремлівського диктатора Володимира Путіна, а подальший розвиток подій залежить від його політичної волі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Коментуючи питання про те, якою може бути Росія після Путіна і чи зміниться тоді ситуація для України, глава держави наголосив, що нинішній російський лідер протягом десятиліть поступово концентрував у своїх руках майже необмежену владу.

За словами Зеленського, керувати такою великою державою, як Росія, надзвичайно складно навіть за умов жорсткої централізації. Саме тому знайти політика, який зможе повністю повторити модель влади Путіна, буде непросто.

"Я думаю, що одній людині важко контролювати таку величезну країну. Але я не впевнений, що в короткостроковій перспективі ситуація зміниться. Чи зможе хтось керувати всім так, як зараз це робить Путін? Думаю, знайти іншого Путіна з такими ж можливостями буде дуже складно", — зазначив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що зміна особи на чолі Кремля не обов’язково означатиме зміну політичного курсу Росії. За його словами, немає гарантії, що наступник Путіна матиме інші цінності чи інший погляд на війну проти України.

Однак новий керівник, ймовірно, не матиме такого рівня контролю над усією системою влади. Це може змусити його більше зосередитися на внутрішніх проблемах Росії, а не на зовнішній агресії.

Таким чином, навіть якщо після Путіна до влади прийде політик схожого типу, він може опинитися в зовсім інших умовах – із більшим тиском внутрішніх викликів та меншою здатністю контролювати всі процеси в державі.

