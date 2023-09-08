Что Путин будет просить у Ким Чен Ына: в ГУР знаю ответ

Российский диктатор Владимир Путин во время визита во Владивосток лидера Северной Кореи Ким Чен Ына будет уговаривать того согласиться на поставку снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями медиа рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"В большинстве случаев то, что просит Россия и на что рассчитывает российский диктатор и российский режим, не удовлетворяется даже теми государствами и правительствами, и режимами, которые поддерживают коммуникацию с мировым изгоем, которым сегодня является Российская Федерация. Поэтому, будут просить больше, чем получат", — отметили в украинской разведке.

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В то же время, уточнил представитель разведки, российский диктатор будет просить снаряды и боекомплект для артиллерийских систем, с чем у России в последнее время серьезные сложности.

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