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Что Путин будет просить у Ким Чен Ына: в ГУР знаю ответ

Москва будет просить больше, чем получит, уверены в украинской разведке

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин во время визита во Владивосток лидера Северной Кореи Ким Чен Ына будет уговаривать того согласиться на поставку снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями медиа рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. 

Что Путин будет просить у Ким Чен Ына: в ГУР знаю ответ

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"В большинстве случаев то, что просит Россия и на что рассчитывает российский диктатор и российский режим, не удовлетворяется даже теми государствами и правительствами, и режимами, которые поддерживают коммуникацию с мировым изгоем, которым сегодня является Российская Федерация. Поэтому, будут просить больше, чем получат", — отметили в украинской разведке.


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В то же время, уточнил представитель разведки, российский диктатор будет просить снаряды и боекомплект для артиллерийских систем, с чем у России в последнее время серьезные сложности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Армения, всё еще входящая в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с Россией и рядом других стран, приняла решение провести на своей территории совместные военные учения из США. Кроме того, армянские власти выступили с инициативой, чтобы Римский статут Международного уголовного суда был ратифицирован Национальным собранием. Что фактически позволит арестовать Путина, находящегося в международном розыске по ордеру МУС (выдан в марте), если он посетит "союзника" по ОДКБ. О чем говорят такие действия Армении? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия нашла дыру в санкциях для импорта западных чипов и продолжения войны против Украины: детали.




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