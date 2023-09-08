Россия нашла дыру в санкциях для импорта западных чипов и продолжения войны против Украины: детали

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Кравцев Сергей
Российская Федерация увеличивает импорт критически важных чипов для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Foreignpolicy".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как стало известно журналистам-расследователям, около 98% транзисторов, микрочипов и более специализированных микропроцессоров проходят через третьи страны в Россию. Годом ранее этот показатель равнялся 54%. Сейчас эта электроника появляется в военной технике, начиная от ракет "Калибр" и заканчивая танками Т-72.
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При этом в 2022 году Intel наблюдала рост экспорта критических компонентов в Россию до 700 миллионов долларов против 500 миллионов долларов в предыдущем году.
Также в конце февраля и начале марта прошлого года Texas Instruments отправила 36 поставок напрямую в Россию и шесть дополнительных поставок одному из своих авторизованных дистрибьюторов. Но также было обнаружено еще почти 1300 отправлений, совершенных посредниками.
По данным Королевского Института Объединенных вооруженных сил, российские военные используют более 450 различных типов компонентов иностранного производства, и только 80 из них подпадают под санкции США.
В издании отмечают, что на Китай приходилось более 87% российского импорта полупроводников в 4 квартале 2022 года, что является ошеломляющим скачком по сравнению с 33 процентами за тот же период 2021 года. Однако более половины этих компонентов не являются китайскими.
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