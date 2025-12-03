Что пытался скрыть Путин: язык тела диктатора на встрече с Виткоффом выдал его

Встреча президента РФ Владимира Путина с личным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле привлекла большое внимание аналитиков. Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассмотрела видеозапись переговоров, обнародованную российским посольством, и заключила, что Путин умышленно применял жесты, которые должны продемонстрировать его "верховенство и контроль".

Владимир Путин во время переговоров с США (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Daily Star.

Главным эпизодом, который отметила Хонигман, стало внезапное хлопанье Путина по столу.

"Он кладет одну руку на стол перед собой, слышно хлопая! Это требование внимания. Этим Путин утверждает свою власть в комнате. Он главный", – объяснила эксперт.

По наблюдениям Инбаал Хонигман, в начале встречи Путин, Виткофф и Кушнер держали руки под столом, что создавало впечатление, будто каждый из них "скрывает свои карты". Эту напряженную паузу прервал именно Путин.

Несмотря на попытку демонстрировать доминирование, специалист увидела в его поведении и признаки беспокойства. Она обратила внимание на то, что Кушнер "беспокойно шевелится на стуле", проявляя больше нервозности, чем другие участники встречи. В коротком видеофрагменте заметно, как Путин использует только правую руку, чтобы подчеркнуть отдельные слова и поддержать светскую беседу о Москве, в то время как левая остается без движения и не попадает в кадр.

"Это напоминает ход Путина, который держит одну руку всегда готовой ко всему, как стрелок. Мы видим руку бывшего агента КГБ, которая постоянно сгибает и расслабляет, что также свидетельствует об определенной тревоге с его стороны", – добавила Хонигман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина по поводу возможных ударов по украинским портам и угроз Европе были адресованы прежде всего США. Об этом в интервью Главреду сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его мнению, целью таких заявлений является не только попытка запугать, но и стремление Путина подчеркнуть собственную значимость и представить готовность к разговорам о мире как своем личном "успехе".

"Второй момент – усилить у Трампа впечатление, что Россия побеждает на поле боя. Мы видим, что для американского президента это очень важно", – отметил он.

