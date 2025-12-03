Что пытался скрыть Путин: язык тела диктатора на встрече с Виткоффом выдал его

Рубрики
Лиля Воробьева
Встреча президента РФ Владимира Путина с личным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле привлекла большое внимание аналитиков. Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассмотрела видеозапись переговоров, обнародованную российским посольством, и заключила, что Путин умышленно применял жесты, которые должны продемонстрировать его "верховенство и контроль".
Владимир Путин во время переговоров с США (фото из открытых источников)
Об этом сообщает Daily Star.
Главным эпизодом, который отметила Хонигман, стало внезапное хлопанье Путина по столу.
По наблюдениям Инбаал Хонигман, в начале встречи Путин, Виткофф и Кушнер держали руки под столом, что создавало впечатление, будто каждый из них "скрывает свои карты". Эту напряженную паузу прервал именно Путин.
Несмотря на попытку демонстрировать доминирование, специалист увидела в его поведении и признаки беспокойства. Она обратила внимание на то, что Кушнер "беспокойно шевелится на стуле", проявляя больше нервозности, чем другие участники встречи. В коротком видеофрагменте заметно, как Путин использует только правую руку, чтобы подчеркнуть отдельные слова и поддержать светскую беседу о Москве, в то время как левая остается без движения и не попадает в кадр.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавние заявления российского диктатора и военного преступника Путина по поводу возможных ударов по украинским портам и угроз Европе были адресованы прежде всего США. Об этом в интервью Главреду сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.По его мнению, целью таких заявлений является не только попытка запугать, но и стремление Путина подчеркнуть собственную значимость и представить готовность к разговорам о мире как своем личном "успехе".