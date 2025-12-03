Що намагався приховати Путін: мова тіла диктатора на зустрічі з Віткоффом видала його

Рубрики
Лиля Воробьева
Зустріч президента РФ Володимира Путіна з особистим посланцем США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Кремлі привернула значну увагу аналітиків. Експертка з мови тіла Інбаал Хонігман розглянула відеозапис перемовин, оприлюднений російським посольством, і зробила висновок, що Путін навмисне застосовував жести, які мали продемонструвати його "верховенство та контроль".
Володимир Путін під час переговорів із США (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляє Daily Star.
Головним епізодом, який відзначила Хонігман, стало раптове ляскання Путіна по столу.
За спостереженнями Інбаал Хонігман, на початку зустрічі Путін, Віткофф і Кушнер тримали руки під столом, що створювало враження, ніби кожен з них "приховує свої карти". Цю напружену паузу перервав саме Путін.
Попри спробу демонструвати домінування, фахівчиня побачила у його поведінці й ознаки занепокоєння. Вона звернула увагу на те, що Кушнер "неспокійно ворушиться на стільці", проявляючи більше нервовості, ніж інші учасники зустрічі. У короткому відеофрагменті помітно, як Путін використовує тільки праву руку, аби підкреслити окремі слова і підтримати світську бесіду про Москву, тоді як ліва лишається без руху та не потрапляє в кадр.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нещодавні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо можливих ударів по українських портах і погроз Європі були адресовані насамперед США. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.На його думку, метою таких заяв є не лише спроба залякати, а й прагнення Путіна підкреслити власну значущість і представити готовність до розмов про мир як свій особистий "успіх".