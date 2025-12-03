Що намагався приховати Путін: мова тіла диктатора на зустрічі з Віткоффом видала його

Зустріч президента РФ Володимира Путіна з особистим посланцем США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Кремлі привернула значну увагу аналітиків. Експертка з мови тіла Інбаал Хонігман розглянула відеозапис перемовин, оприлюднений російським посольством, і зробила висновок, що Путін навмисне застосовував жести, які мали продемонструвати його "верховенство та контроль".

Володимир Путін під час переговорів із США (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Daily Star.

Головним епізодом, який відзначила Хонігман, стало раптове ляскання Путіна по столу.

"Він кладе одну руку на стіл перед собою, чутно ляскаючи! Це вимога уваги. Цим Путін стверджує свою владу в кімнаті. Він головний", — пояснила експерт.

За спостереженнями Інбаал Хонігман, на початку зустрічі Путін, Віткофф і Кушнер тримали руки під столом, що створювало враження, ніби кожен з них "приховує свої карти". Цю напружену паузу перервав саме Путін.

Попри спробу демонструвати домінування, фахівчиня побачила у його поведінці й ознаки занепокоєння. Вона звернула увагу на те, що Кушнер "неспокійно ворушиться на стільці", проявляючи більше нервовості, ніж інші учасники зустрічі. У короткому відеофрагменті помітно, як Путін використовує тільки праву руку, аби підкреслити окремі слова і підтримати світську бесіду про Москву, тоді як ліва лишається без руху та не потрапляє в кадр.

"Це нагадує ходу Путіна, який тримає одну руку завжди готовою до всього, як стрілець. Ми бачимо руку колишнього агента КДБ, яка постійно згинає та розслабляє, що також свідчить про певну тривогу з його боку", — додала Хонігман.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нещодавні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо можливих ударів по українських портах і погроз Європі були адресовані насамперед США. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

На його думку, метою таких заяв є не лише спроба залякати, а й прагнення Путіна підкреслити власну значущість і представити готовність до розмов про мир як свій особистий "успіх".

"Другий момент — посилити у Трампа враження, що Росія перемагає на полі бою. Ми бачимо, що для американського президента це дуже важливо", – зазначив він.

