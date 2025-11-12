Что с ними не так: появились загадочные фото рук Путина

Фото рук Путина вызвали слухи о здоровье диктатора РФ

В сети появилось свежее фото Владимира Путина, снова подпитавшее разговоры о его состоянии здоровья. На снимках, опубликованных 6 ноября, видно, как российский диктатор крепко сжимает правую руку, покрытую заметно выпуклыми венами. Это сразу вызвало в СМИ и соцсетях предположение о проблемах со здоровьем Путина.

Фотографии с выступления 73-летнего Путина распространили The New York Post и ряд европейских изданий. На кадрах видно, что глава Кремля держит руку в неестественной позе, сжимая ее, будто испытывает боль или дискомфорт.

Это не первый случай, когда внимание публики привлекают руки или движения Путина. Ранее аналитики и журналисты обращали внимание на дрожь его конечностей, скованность движений и отечность лица. Подобные признаки уже вызывали слухи о болезни Паркинсона, проблемах со щитовидной железой или онкологических диагнозах.

Фото рук Путина вызвало волну слухов о его здоровье

Загадочные фото рук Путина

На инцидент отреагировал бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Руки Путина не двигаются и выглядят так, будто они отделены от его тела. Кроме того, что они по локти в крови, у него еще и вены набухли", — указал Геращенко.

С момента вторжения России в Украину состояние здоровья Путина стало одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ. В 2022 году итальянская газета La Stampa сообщала, что российский диктатор якобы проходил операцию из-за рака. В других публикациях упоминали проблемы со спиной, памятью и увлечением Путина "альтернативной медициной", в частности использование ванн с экстрактом оленьих рогов.

Сам Путин неоднократно отрицал какие-либо проблемы со своим здоровьем, а Кремль никогда не подтверждал никаких слухов о состоянии здоровья российского диктатора.

