Що з ними не так: з'явилися загадкові фото рук Путіна

У мережі з’явилося свіже фото Володимира Путіна, яке знову підживило розмови про його стан здоров’я. На знімках, опублікованих 6 листопада, видно, як російський диктатор міцно стискає праву руку, вкриту помітно опуклими венами. Це одразу викликало у ЗМІ та соцмережах припущення про проблеми зі здоров’ям у Путіна.

Фотографії з виступу 73-річного Путіна поширили The New York Post та низка європейських видань. На кадрах видно, що очільник Кремля тримає руку у неприродній позі, стискаючи її, наче відчуває біль або дискомфорт.

Це не перший випадок, коли увагу публіки привертають руки або рухи Путіна. Раніше аналітики й журналісти звертали увагу на тремтіння його кінцівок, скутість рухів та набряклість обличчя. Подібні ознаки вже викликали чутки про хворобу Паркінсона, проблеми зі щитоподібною залозою або онкологічні діагнози.

Загадкові фото рук Путіна

На інцидент також відреагував колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Руки Путіна не рухаються і виглядають так, ніби вони відокремлені від його тіла. Крім того, що вони по лікті в крові, у нього ще й вени набухли", — вказав Геращенко.

З моменту вторгнення Росії в Україну стан здоров’я Путіна став однією з найбільш обговорюваних тем у західних ЗМІ. У 2022 році італійська газета La Stampa повідомляла, що російський диктатор нібито проходив операцію через рак. В інших публікаціях згадували проблеми зі спиною, пам’яттю та захоплення Путіна "альтернативною медициною", зокрема використання ванн з екстрактом оленячих рогів.

Сам Путін неодноразово заперечував будь-які проблеми зі своїм здоров’ям, а Кремль ніколи не підтверджував жодних чуток про стан здоров'я російського диктатора.

