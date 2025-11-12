logo_ukra

Що з ними не так: з'явилися загадкові фото рук Путіна

Нове фото рук Володимира Путіна з помітно опуклими венами викликало спекуляції про його здоров’я.

12 листопада 2025, 23:50
Автор:
Slava Kot

У мережі з’явилося свіже фото Володимира Путіна, яке знову підживило розмови про його стан здоров’я. На знімках, опублікованих 6 листопада, видно, як російський диктатор міцно стискає праву руку, вкриту помітно опуклими венами. Це одразу викликало у ЗМІ та соцмережах припущення про проблеми зі здоров’ям у Путіна.

Що з ними не так: з'явилися загадкові фото рук Путіна

Фото рук Путіна викликали чутки про здоров'я диктатора РФ

Фотографії з виступу 73-річного Путіна поширили The New York Post та низка європейських видань. На кадрах видно, що очільник Кремля тримає руку у неприродній позі, стискаючи її, наче відчуває біль або дискомфорт.

Це не перший випадок, коли увагу публіки привертають руки або рухи Путіна. Раніше аналітики й журналісти звертали увагу на тремтіння його кінцівок, скутість рухів та набряклість обличчя. Подібні ознаки вже викликали чутки про хворобу Паркінсона, проблеми зі щитоподібною залозою або онкологічні діагнози.

Що з ними не так: з'явилися загадкові фото рук Путіна - фото 2

Фото рук Путіна викликало хвилю чуток про його здоров'я

Що з ними не так: з'явилися загадкові фото рук Путіна - фото 2

Загадкові фото рук Путіна

На інцидент також відреагував колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Руки Путіна не рухаються і виглядають так, ніби вони відокремлені від його тіла. Крім того, що вони по лікті в крові, у нього ще й вени набухли", — вказав Геращенко.

З моменту вторгнення Росії в Україну стан здоров’я Путіна став однією з найбільш обговорюваних тем у західних ЗМІ. У 2022 році італійська газета La Stampa повідомляла, що російський диктатор нібито проходив операцію через рак. В інших публікаціях згадували проблеми зі спиною, пам’яттю та захоплення Путіна "альтернативною медициною", зокрема використання ванн з екстрактом оленячих рогів.

Сам Путін неодноразово заперечував будь-які проблеми зі своїм здоров’ям, а Кремль ніколи не підтверджував жодних чуток про стан здоров'я російського диктатора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що британські журналісти помітили дві незвичні деталі у Путіна та вважають, що російський диктатор вже давно хворіє.

Також "Коментарі" писали, що Путін зробив заяву про своє здоров'я.



