Что скрывается за жёсткими выпадами Путина в адрес Европы: на что надеется Москва

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тональность оскорбительного высказывания Путина в адрес европейцев, во-первых, показывает его раздражение их противодействием давлению Трампа на Украину, направленного на реализацию московского "мирного плана" через американскую администрацию. Во-вторых, это явный акт запугивания Европы, указания на ее несубъектность в отношении США, с намеком на то, что с Трампом Кремль может договориться и без учета европейских интересов. Об этом рассказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, есть еще и третий момент. Такой хамский выпад Путина в адрес европейцев рассчитан на одобрение Трампом, поскольку нынешний американский президент точно также ненавидит Европу и считает ее слабой. Об этом, в частности, говорит и недавно опубликованная новая Стратегия нацбезопасности США.
Он также призывает обратить внимание, что это заявление было сделано накануне принятия ЕС решения о репарационном кредите Украине за счет замороженных российских средств. И неприкрытый агрессивный выпад военного преступника в адрес европейцев должен показать им, что он их не боится и способен отомстить.
Читайте также на портале "Комментарии" — с Покровска продолжают поступать тревожные новости: в DeepState раскрыли детали.