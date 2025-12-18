Что скрывается за жёсткими выпадами Путина в адрес Европы: на что надеется Москва

Тональность оскорбительного высказывания Путина в адрес европейцев, во-первых, показывает его раздражение их противодействием давлению Трампа на Украину, направленного на реализацию московского "мирного плана" через американскую администрацию. Во-вторых, это явный акт запугивания Европы, указания на ее несубъектность в отношении США, с намеком на то, что с Трампом Кремль может договориться и без учета европейских интересов. Об этом рассказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, есть еще и третий момент. Такой хамский выпад Путина в адрес европейцев рассчитан на одобрение Трампом, поскольку нынешний американский президент точно также ненавидит Европу и считает ее слабой. Об этом, в частности, говорит и недавно опубликованная новая Стратегия нацбезопасности США.

"То есть, это прием "зеркального отражения" применяемый спецслужбами для создания эмоциональной связи с объектом манипуляции, в данном случае – с Трампом. Путин не сказал бы такого, если бы не знал, что Трамп думает точно так же. Более того, такое "совпадение взглядов", по расчету Путина, должно побудить Трампа решать вопросы непосредственно с ним, не обращая внимания на Европу", – отметил Сергей Гармаш.

Он также призывает обратить внимание, что это заявление было сделано накануне принятия ЕС решения о репарационном кредите Украине за счет замороженных российских средств. И неприкрытый агрессивный выпад военного преступника в адрес европейцев должен показать им, что он их не боится и способен отомстить.

"Кроме того, Путин дал действиям европейцев характеристику помехи в "мирном урегулировании", и таким образом, перевел на них стрелки за срыв мирных инициатив, якобы, Трампа, поскольку в Москве уже понимают, что не могут согласиться на тот вариант плана, который был согласован Киевом с американцами и европейцами в Берлине. Это сделано с целью дать возможность Трампу, отсрочить или не вводить санкции против РФ за затягивание или срыв мирного процесса. И является четкими сигналом Вашингтону, что для эффективности "мирных" усилий Трампа, последнему нужно устранить из процесса Европу", – констатировал эксперт.

