Що ховається за жорсткими випадами Путіна на адресу Європи: на що сподівається Москва

Кравцев Сергей
Тональність образливого висловлювання Путіна на адресу європейців, по-перше, показує його роздратування їхньою протидією тиску Трампа на Україну, спрямованого на реалізацію московського "мирного плану" через американську адміністрацію. По-друге, це явний акт залякування Європи, вказівки на її несуб'єктність щодо США з натяком на те, що з Трампом Кремль може домовитися і без урахування європейських інтересів. Про це розповів голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, що є ще й третій момент. Такий хамський випад Путіна на адресу європейців розрахований на схвалення Трампом, оскільки нинішній американський президент також ненавидить Європу і вважає її слабкою. Про це, зокрема, говорить і нещодавно опублікована нова Стратегія національної безпеки США.
Він також закликає звернути увагу, що ця заява була зроблена напередодні ухвалення ЄС рішення про репараційний кредит Україні за рахунок заморожених російських коштів. І неприкритий агресивний випад військового злочинця на адресу європейців має показати їм, що він їх не боїться і здатний помститися.
