Що ховається за жорсткими випадами Путіна на адресу Європи: на що сподівається Москва

Тональність образливого висловлювання Путіна на адресу європейців, по-перше, показує його роздратування їхньою протидією тиску Трампа на Україну, спрямованого на реалізацію московського "мирного плану" через американську адміністрацію. По-друге, це явний акт залякування Європи, вказівки на її несуб'єктність щодо США з натяком на те, що з Трампом Кремль може домовитися і без урахування європейських інтересів. Про це розповів голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що є ще й третій момент. Такий хамський випад Путіна на адресу європейців розрахований на схвалення Трампом, оскільки нинішній американський президент також ненавидить Європу і вважає її слабкою. Про це, зокрема, говорить і нещодавно опублікована нова Стратегія національної безпеки США.

"Тобто це прийом "дзеркального відображення", що застосовується спецслужбами для створення емоційного зв'язку з об'єктом маніпуляції, в даному випадку – з Трампом. Путін не сказав би такого, якби не знав, що Трамп думає так само. Більше того, такий "збіг поглядів", за розрахунком Путіна, має спонукати Трампа вирішувати питання безпосередньо з ним, не звертаючи уваги на Європу", – зазначив Сергій Гармаш.

Він також закликає звернути увагу, що ця заява була зроблена напередодні ухвалення ЄС рішення про репараційний кредит Україні за рахунок заморожених російських коштів. І неприкритий агресивний випад військового злочинця на адресу європейців має показати їм, що він їх не боїться і здатний помститися.

"Крім того, Путін дав діям європейців характеристику перешкоди у "мирному врегулюванні", і таким чином переклав на них стрілки за зрив мирних ініціатив, нібито Трампа, оскільки в Москві вже розуміють, що не можуть погодитися на той варіант плану, який був узгоджений Києвом з американцями та європейцями в Берліні. Це зроблено з метою дати можливість Трампу, відстрочити чи не вводити санкції проти РФ за затягування чи зрив мирного процесу. І є чітким сигналом Вашингтону, що для ефективності "мирних" зусиль Трампа останньому потрібно усунути з процесу Європу", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з Покровська продовжують надходити тривожні новини: у DeepState розкрили деталі.



