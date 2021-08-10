Что свидетельствует о желании Путина начать масштабное вторжение в Украину — эксперт

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Вечканова Елена
Российские
политики продолжают агрессивную политику по отношению к Украине. По словам
бывшего советника Путина Андрея Илларионова, глава Российской Федерации
постепенно намекает "пятой колонне" внутри нашей страны о вероятном полноценном
вторжении россиян, сообщает "Украина 24".
Путин хочет начать наступление на Украину — эксперт. Фото из открытых источников
Илларионов
подчеркнул, что для Путина сейчас было бы весьма удобным, случись на территории
Украины что-то по типу очередного Майдана. Любая попытка гражданского восстания
среди украинцев может быть на руку российскому диктатору.
Подобное движение
в Украине могло бы позволить главе РФ беспрепятственно начать введение
российских военных на территорию нашей страны. Здесь эксплуатировались бы и
тезисы о гражданах России, проживающих на украинской земле, и необходимость "помочь
урегулировать конфликт", и другие, отмечает Илларионов.
Также эксперт подчеркивает,
что если никакого восстания не случится, вероятность полномасштабной войны с
Россией для Украины уменьшается в разы. При этом Андрей Илларионов обращает
внимание на то, что в случае использования Путиным подобного сценария, нападения,
скорее всего, следует ожидать с южной стороны.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что путинская армия поддерживает в боевой готовности российские оккупационные войска на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Согласно сообщений украинской разведки, агрессор проводит отдельные военные учения в ОРДЛО. Больше подробностей — в нашем материале.
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вы можете узнать о том, площадкой для размещения чего Путин может сделать аннексированный Крымский полуостров. Детали — в нашей публикации.
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