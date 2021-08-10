Что свидетельствует о желании Путина начать масштабное вторжение в Украину — эксперт

Российские политики продолжают агрессивную политику по отношению к Украине. По словам бывшего советника Путина Андрея Илларионова, глава Российской Федерации постепенно намекает "пятой колонне" внутри нашей страны о вероятном полноценном вторжении россиян, сообщает "Украина 24".



Путин хочет начать наступление на Украину — эксперт. Фото из открытых источников

Илларионов подчеркнул, что для Путина сейчас было бы весьма удобным, случись на территории Украины что-то по типу очередного Майдана. Любая попытка гражданского восстания среди украинцев может быть на руку российскому диктатору.

"В упомянутой статье Путина [о якобы единстве россиян и украинцев — ред.] он четыре раза говорит о миллионах украинцев, которым надоело, которые устали, должны встать, взять оружие и снести нынешнюю власть. Он неслучайно это говорил и писал, он посылал сигналы для поднятия восстания", — утверждает экс-советник Владимира Путина.

Подобное движение в Украине могло бы позволить главе РФ беспрепятственно начать введение российских военных на территорию нашей страны. Здесь эксплуатировались бы и тезисы о гражданах России, проживающих на украинской земле, и необходимость "помочь урегулировать конфликт", и другие, отмечает Илларионов.

Также эксперт подчеркивает, что если никакого восстания не случится, вероятность полномасштабной войны с Россией для Украины уменьшается в разы. При этом Андрей Илларионов обращает внимание на то, что в случае использования Путиным подобного сценария, нападения, скорее всего, следует ожидать с южной стороны.

"Согласно всем вопросам, наибольшее количество людей, отвечавших утвердительно на вопрос о "едином народе", проживает в южных областях Украины", — сообщил дипломат.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что путинская армия поддерживает в боевой готовности российские оккупационные войска на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Согласно сообщений украинской разведки, агрессор проводит отдельные военные учения в ОРДЛО. Больше подробностей — в нашем материале.

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