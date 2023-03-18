Что теперь грозит россиянам за критику войны и оккупантов: Путин ожесточил наказание

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания "за дискредитацию участников спецоперации". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" в Телеграмм.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что под закон попадают не только вояки армии, но и так называемые "добровольцы", например, наемники ЧВК "Вагнер".

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Наказание за якобы "фейки" об российской армии предусматривает максимальное наказание – 15 лет колонии.

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