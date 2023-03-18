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Что теперь грозит россиянам за критику войны и оккупантов: Путин ожесточил наказание

За критику решения Путина о войне против Украины теперь может загреметь за решетку на 15 лет

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания "за дискредитацию участников спецоперации". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" в Телеграмм.

Что теперь грозит россиянам за критику войны и оккупантов: Путин ожесточил наказание

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что под закон попадают не только вояки армии, но и так называемые "добровольцы", например, наемники ЧВК "Вагнер".


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Наказание за якобы "фейки" об российской армии предусматривает максимальное наказание – 15 лет колонии.

Читайте также на портале "Комментарии" — топ-темой остается решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Путина. Наряду омбудсменом страны-агрессора по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – планировал поставить нас на колени: в Европейском Союзе рассказали о битве, которую уже проиграл Путин.




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Источник: https://t.me/rian_ru/197269
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