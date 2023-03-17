Планировал поставить нас на колени: в ЕС рассказали о битве, которую уже проиграл Путин

План президента России Владимира Путина, чтобы шантажировать всю Европу сокращением поставок энергоносителей окончательно провалился. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на газовую платформу Troll A у западного побережья Норвегии, пишет "Spiegel".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

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"Путин явно проиграл энергетическую битву, которую он начал, и его шантаж не сработал", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что теперь ЕС будет получать гораздо больше энергии от таких союзников, как Норвегия и США.

Кроме того, по ее словам, Европа инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии и сократила потребление энергии на 20%.

"Так что если президент Путин планировал поставить нас на колени, он достиг совершенно противоположного. Сегодня мы более сильные и независимые, чем когда-либо", — сказала она.

Фон дер Ляйен в пятницу прибыла вместе с генсеком НАТО на буровую платформу в Северном море, чтобы обсудить безопасность поставок энергоресурсов и инфраструктуры.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин на встрече с олигархами страны-агрессора пытался оправдать войну в Украине и призвал вкладывать деньги в рф. При этом зачем-то выдал советскую частушку о девочке-припевочке, которая не знает, но любит Ленина. Что можно сказать об этой встрече? Осталось ли у олигархов пространство для маневра, учитывая то, как всех заклеймил этой войной Путин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



