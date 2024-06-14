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Что-то в русском королевстве происходит нехорошее: что на это указывает

В России что-то пошло не так, как там планировали, и кремлевский диктатор Владимир Путин решил сам спасать ситуацию, считает политолог Сергей Громенко

сегодня, 19:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин лично запросил мир, а не перемирие, правда, на своих условиях, абсолютно неприемлемых для Украины, отметил политолог Сергей Громенко.

Что-то в русском королевстве происходит нехорошее: что на это указывает

Владимир Путин

"Однако что-то очень неладно в гадском королевстве, если Пу сам вышел с этими тезисами, а не делегировал очередную петрушку. Главное – не поддаться искушению простых решений. Ни нам, ни Западу",
– написал политолог в Фейсбуке.

Вместе с тем, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур, в эфире "Эспрессо" заявил, что если бы Украина согласилась на любую часть "мирного" плана Владимира Путина, потерпела бы поражение.

При этом дипломат считает, что нет ничего удивительного в том, что Путин снова выразил очередную порцию чепухи. По его словам, уже некоторое время ведется синхронная работа с Китаем для того, чтобы сорвать Форум и не дать обсудить конструктивные пункты повестки дня. Главной целью является не допустить приезда максимального числа представителей Глобального Юга на форум.

Шамшур считает, что не следует ожидать от врага адекватных вариантов прекращения войны. По его мнению, поражением Украины было даже согласие на реализацию части плана Путина. Он убежден, что каждый должен понимать, что нет предмета для разговора с кремлевским диктатором.

По его мнению, вся помощь Украине должна быть направлена на то, чтобы нанести России глубокое военное поражение. Для этого нужно оружие и снятие каких-либо ограничений по поражению целей на территории РФ, добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Путина и сравнил его с Гитлером.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-porazkoyu-dlya-ukraini-bula-b-zgoda-na-realizatsiyu-navit-chastini-planu-putina-diplomat-shamshur
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