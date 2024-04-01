Что в РФ думают о причастности Украины к теракту в "Крокусе". Шокирующие данные опроса

Россиян спросили, кто же им устроил теракт в "Крокус Сити Холле". Результаты опроса оказались поразительными.

Теракт в "Крокусе"

В частности, более 50% россиян уверены, что именно Украина устроила этот теракт. Более того, более 3/4 респондентов заявили, что считают кремлевского диктатора Владимира Путина абсолютно надежным источником информации о теракте. То есть, когда он сказал "это американский ИГИЛ из Украины" — значит, так и есть, считают россияне.

То есть, подчеркивает политтехнолог Алексей Голобуцкий, 50% считают, что теракт совершила Украина, 27% — ИГИЛ, 6% "коллективный Запад", 10% "не уверены".

Итого 93% приняли тот или иной аспект версии Путина или всю версию в комплексе (с Америкой, ИГИЛ, таджиками и Украиной). И только 7% что-то рискнули подозревать: 2% – "российское авторство", 5% "дембеля СВО". Хотя теоретически 5% тоже можно приобщить к путинской версии: "завербованные американо-украинскими исламистами", так сказать, подчеркнул эксперт.

"И в чистом остатке имеем 2% тех, кому глаз таки мозолят подозрительно-фсбшние морды на видео, подозрительно знакомые методы, подозрительно эффективный теракт и отступление, подозрительно назначенные "отловленными террористами" таджики, подозрительное совпадение с переделом... 2% просто списать на статистическую погрешность. Потому что Путину верят все россияне и считают его решение безошибочными",

– подчеркнул Голобуцкий.

Напомним, 22 марта в "Крокус Сити Холли" произошел теракт с большим количеством жертв и пострадавших. Несмотря на то, что ответственность за теракт взяли на себя радикальные исламисты, в России все же считают, что его устроили украинцы. В частности, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил , что теракт точно совершила Украина. Позже такое же мнение высказали и в ФСБ. Там сначала говорили, что об этом свидетельствует попытка террористов якобы вернуться в Украину, где их должны встречать, как героев. Затем в ФСБ заявили, что вроде бы террористы после теракта должны были приехать в Киев за деньгами.