Что «вкусненького» для России готовит ЕС в очередном пакете санкций

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Моесеенко Валентина
Просмотр граничной цены на российскую нефть и атомные санкции против России. Это то, что может войти в 11-й пакет санкций ЕС. Такое мнение в Телеэфире высказала вице-президент по вопросам экономико-политических исследований Киевской школы экономики, участница Международной экспертной группы Ермака-Макфола по усилению санкций Наталья Шаповал, пишут "Комментарии".
ЕС готовит новые санкции против России
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Кроме этого, она подчеркнула, что сейчас очень актуален вопрос атомных санкций.
Эксперт отметила, что хоть РФ и продает не так много обогащенного урана, но они строят огромные проекты на сотни миллиардов по всему миру в Азии, в Африке и даже в Европе.
Она также сказала, что многие из окружения Путина должны попасть на международный трибунал.
Напомним, "Комментарии" писали ранее, что россияне используют криптобиржи для спонсорства войны. Биржи криптовалют превратились в площадки, которые спонсируют войну против Украины. Исследователи выяснили, через какие криптобиржи поступает больше средств на спонсирование войны.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Европейский Союз ввел санкции против российских ресурсов, включая нефть и ее производные, бензин и дизельное топливо. Несмотря на такие запреты, ЕС экспорт дизтоплива из России достигает рекордных показателей.
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