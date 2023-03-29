Что «вкусненького» для России готовит ЕС в очередном пакете санкций

Просмотр граничной цены на российскую нефть и атомные санкции против России. Это то, что может войти в 11-й пакет санкций ЕС. Такое мнение в Телеэфире высказала вице-президент по вопросам экономико-политических исследований Киевской школы экономики, участница Международной экспертной группы Ермака-Макфола по усилению санкций Наталья Шаповал, пишут "Комментарии".



ЕС готовит новые санкции против России

“Прежде всего от Европейского Союза, от США, от G7 ожидалось, что в марте будет пересмотрен ценовой потолок на нефть. И этого, к сожалению, не произошло. Это самая главная санкция, которая может фундаментально повлиять на экспортные доходы Кремля", — сказала экономист .

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Кроме этого, она подчеркнула, что сейчас очень актуален вопрос атомных санкций.

"Мы видим, как Россия продолжает манипулировать этим ресурсом, и я надеюсь, что это будет рассмотрено в 11 пакете. И ЕС начнет таки налагать санкции и на Росатом, на все его почти 300 юрлиц, которые там есть, и в Европе, и в Америке", — подчеркнула Шаповал.

Эксперт отметила, что хоть РФ и продает не так много обогащенного урана, но они строят огромные проекты на сотни миллиардов по всему миру в Азии, в Африке и даже в Европе.

И это еще один рычаг для РФ. От этих проектов нужно отказываться, их нужно замещать, потому что Россия и дальше будет манипулировать”, — подчеркнула Шаповал.

Она также сказала, что многие из окружения Путина должны попасть на международный трибунал.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что россияне используют криптобиржи для спонсорства войны. Биржи криптовалют превратились в площадки, которые спонсируют войну против Украины. Исследователи выяснили, через какие криптобиржи поступает больше средств на спонсирование войны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Европейский Союз ввел санкции против российских ресурсов, включая нефть и ее производные, бензин и дизельное топливо. Несмотря на такие запреты, ЕС экспорт дизтоплива из России достигает рекордных показателей.

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