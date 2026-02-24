Что задумали в Кремле: где россияне массово покупают недвижимость в ЕС

Лица, связанные с Кремлем, активно покупают жилую и коммерческую недвижимость в странах Европы вблизи военных баз, портов и стратегических объектов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным разведки, речь идет о формировании сети так называемых "троянских лошадей" – объектов, которые могут использоваться для наблюдения, подготовки диверсий или скрытого хранения оборудования. Среди приобретенного – дачи, склады, квартиры, заброшенные здания, земельные участки и даже острова не менее чем в десяти странах.

Действующие и бывшие сотрудники европейских спецслужб предполагают, что на отдельных объектах могут храниться беспилотники, взрывчатка или работать агенты под прикрытием. После вторжения РФ в Украину в 2022 году в Европе резко возросло количество диверсий – от поджогов до попыток саботажа транспорта и энергетики. Часть инцидентов рассматривается как возможные "репетиции" более масштабных операций.

Глава британской разведки MI6 Блез Метревели ранее заявляла, что Россия испытывает Запад в "серой зоне" между войной и миром. Цель очевидна – действовать ниже порога прямого конфликта, избегая применения статьи 5 НАТО.

Резонансным стал случай в Финляндии с компанией Airiston Helmi, приобретшей 17 объектов вблизи стратегических морских маршрутов. После обысков 2018 года страна фактически запретила гражданам РФ и Белоруссии покупать недвижимость. Подобные ограничения были введены и государствами Балтии.

Впрочем, в ряде стран, в частности в Великобритании, законодательные пробелы позволяют российским инвесторам и дальше покупать стратегические объекты. Аналитики предупреждают: без общей политики ЕС угроза будет только расти.

