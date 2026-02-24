logo_ukra

Шо задумали у Кремлі: де росіяни масово купують нерухомість в ЄС

The Telegraph пише про те, що об’єкти поблизу портів і військової інфраструктури можуть стати плацдармом для шпигунства й диверсій

24 лютого 2026, 10:08
Кравцев Сергей

Особи, пов’язані з Кремлем, активно купують житлову й комерційну нерухомість у країнах Європи поблизу військових баз, портів та стратегічних об’єктів. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела у західних спецслужбах.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними розвідки, йдеться про формування мережі так званих "троянських коней" — об’єктів, які можуть використовуватися для спостереження, підготовки диверсій або прихованого зберігання обладнання. Серед придбаного – дачі, склади, квартири, занедбані будівлі, земельні ділянки й навіть острови щонайменше у десяти країнах.

Чинні та колишні співробітники європейських спецслужб припускають, що на окремих об’єктах уже можуть зберігатися безпілотники, вибухівка чи працювати агенти під прикриттям. Після вторгнення РФ в Україну у 2022 році в Європі різко зросла кількість диверсій – від підпалів до спроб саботажу транспорту та енергетики. Частину інцидентів розглядають як можливі "репетиції" масштабніших операцій.

Глава британської розвідки MI6 Блез Метревелі раніше заявляла, що Росія випробовує Захід у "сірій зоні" між війною та миром. Мета очевидна – діяти нижче порогу прямого конфлікту, уникаючи застосування статті 5 НАТО.

Резонансним став випадок у Фінляндії з компанією Airiston Helmi, яка придбала 17 об’єктів поблизу стратегічних морських маршрутів. Після обшуків 2018 року країна фактично заборонила громадянам РФ і Білорусі купувати нерухомість. Подібні обмеження запровадили й держави Балтії.

Втім, у низці країн, зокрема у Великій Британії, законодавчі прогалини дозволяють російським інвесторам і далі купувати стратегічні об’єкти. Аналітики попереджають: без спільної політики ЄС загроза лише зростатиме.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії з підземного бункеру, наголосивши, що план Кремля захопити столицю "за три дні" остаточно провалився. Відповідну заяву глава держави зробив у відеозверненні 24 лютого.




https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/23/russian-spies-buy-homes-close-military-sites-europe-kremlin/?utm_source=chatgpt.com
