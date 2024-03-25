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Что ждет Путина, если россияне не поверят, что к теракту в Крокусе причастна Украина: объяснение WSJ

Аналитики WSJ считают, что теракт в Подмосковье ставит под угрозу "культ" Путина в глазах россиян

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин проигнорировал предупреждения западных спецслужб о том, что в РФ готовится террористическая атака, вместо этого он призвал руководителей спецслужб РФ сосредоточиться на разоблачении украинских шпионов. Уже в пятницу, 22 марта, боевики "Исламского государства" совершили теракт и убили в концертном зале под Москвой более 130 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Что ждет Путина, если россияне не поверят, что к теракту в Крокусе причастна Украина: объяснение WSJ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, что кровавое нападение на "Крокус Сити Холл" угрожало подорвать "культивируемый имидж" Путина, как сильного человека, а также поставило под сомнение способность страны, которую он создал, выполнить свое обещание, а именно гарантировать безопасность народа РФ.

Авторы статьи отмечают, что Путин также пытался связать нападение с Украиной, ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство". В то же время официальные лица в Киеве опасаются, что диктатор использует такой теракт как оправдание для того, чтобы отправить еще большее количество людей и денег на войну в Украине.

"Это воспринимается как провал Путина — он пришел с обещаниями мира и стабильности, и где этот мир и стабильность сейчас? Если это действительно Исламское государство, то вся ваша внешняя политика ничего не стоит — именно поэтому они так настойчиво пытаются возложить вину на Украину", — отметил бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, который потом стал оппонентом режима.

В то же время некоторые из других российских чиновников отвергают ответственность "Исламского государства" за нападение и открыто угрожают Киеву возмездием. В свою очередь в Украине и западных правительствах отвергли российские предположения о ее роли в этой атаке.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/attack-on-russian-concert-hall-threatens-putinsstrongman-image-029854fd?mod=hp_lead_pos2
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