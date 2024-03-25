Что ждет Путина, если россияне не поверят, что к теракту в Крокусе причастна Украина: объяснение WSJ

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин проигнорировал предупреждения западных спецслужб о том, что в РФ готовится террористическая атака, вместо этого он призвал руководителей спецслужб РФ сосредоточиться на разоблачении украинских шпионов. Уже в пятницу, 22 марта, боевики "Исламского государства" совершили теракт и убили в концертном зале под Москвой более 130 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, что кровавое нападение на "Крокус Сити Холл" угрожало подорвать "культивируемый имидж" Путина, как сильного человека, а также поставило под сомнение способность страны, которую он создал, выполнить свое обещание, а именно гарантировать безопасность народа РФ.

Авторы статьи отмечают, что Путин также пытался связать нападение с Украиной, ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство". В то же время официальные лица в Киеве опасаются, что диктатор использует такой теракт как оправдание для того, чтобы отправить еще большее количество людей и денег на войну в Украине.

"Это воспринимается как провал Путина — он пришел с обещаниями мира и стабильности, и где этот мир и стабильность сейчас? Если это действительно Исламское государство, то вся ваша внешняя политика ничего не стоит — именно поэтому они так настойчиво пытаются возложить вину на Украину", — отметил бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, который потом стал оппонентом режима.

В то же время некоторые из других российских чиновников отвергают ответственность "Исламского государства" за нападение и открыто угрожают Киеву возмездием. В свою очередь в Украине и западных правительствах отвергли российские предположения о ее роли в этой атаке.

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