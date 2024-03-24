Почему Путин пытается повесить вину за теракт в Подмосковье на Украину: чем все закончится

Российские пропаганда и официальные лица предсказуемо начали пытаться отыскать "украинский след" в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Несмотря на то, что тут явно прослеживается либо рука, либо провал российских спецслужб, диктатор Владимир Путин заявил, что для подозреваемых в теракте якобы "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. Подобные обвинения отрицают в украинской разведке, жестко реагирует на них президент Владимир Зеленский. Но в РФ, похоже, четко дана установка – обвинять во всём Украину. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего добивается Кремль подобными обвинениями, как может использовать ситуацию.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия пытается как-то перекрутить ситуацию, выставив виновной Украину

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что сделать Украину виноватой в атаке на "Крокус Сити Холл" будет сложно.

Я общалась с сирийскими журналистами. И слышала от них негативное мнение по поводу участия россиян в сирийской войне. По их словам, военные РФ использовали тогда все виды и типы вооружений, которые сейчас задействовали против Украины. Безусловно, есть мусульмане, ненавидящие путинскую власть. И неудивительно, что всё больше доказательств причастности к теракту в Подмосковье именно исламских фундаменталистов", – отмечает эксперт. "Ведь наша страна, судя по информации, которая есть на данный момент, по данным зарубежных разведок и аналитиков, по многочисленными видео и заявлениям, к происшедшему отношения не имеет. Видео, судя по всему, снятое на телефон одним из нападавших (с убийствами мирных граждан в "Крокусе") было выложено на официальном сайте ИГИЛ – афганской его линии. Судя по всему, теракт совершили именно исламские фундамендалисты, имеющие претензии к РФ за ее действия в Чечне, Афганистане, Сирии

По ее мнению, Россия, понятно, пытается как-то перекрутить ситуацию, выставив виновной Украину. Но получается, мягко говоря, неубедительно. Особенно на фоне заявлений посла Беларуси в РФ, что исламские фундаменталисты, якобы причастные к событиям в "Крокусе", были взяты у российско-белорусской границы.

"Что касается использования этого теракта для усиления мобилизации – так та ведь не останавливалась. Для эскалации на фронте? Так РФ постоянно там эскалирует, когда у нее накоплено достаточно сил и средств. Тем же новым походом на Харьков грозится периодически, била до этого теракта и продолжила бить ракетами по нашим городам, энергетическим объектам и так далее. Путину не нужно искать повод для усиления агрессии против Украины. Он и так выкрутил эту агрессию на максимум", – констатирует Татьяна Попова.

Россия будет пытаться очернить Украину в глазах мирового сообщества

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает следующим образом:

"Если говорить о последствиях данного теракта в контексте обвинений в нем Украины, тут позиция российского руководств пока до конца не понятна. В данный момент всё ограничивается намеками Путина, что террористы якобы прорывались в сторону украинской границы. Плюс – есть заявления отдельных российских пропагандистов о вероятных связях террористов с Украиной. Но это пока не приобрело четкой и однозначной версии. Так что не факт, что РФ сосредоточиться именно на ней. Пока же целью является направить общественное недовольство на конкретного врага. В идеале – на Украину".

Но абсолютно очевидно, продолжает эксперт, что организация подобного теракта в условиях усиления репрессий и тотального контроля за всеми со стороны российских спецслужб и силовиков – это фактически приговор той самой репрессивной системе, которую выстраивает в России Путин. Система демонстрирует свою эффективность лишь в разгоне мирных демонстраций, одиноких пикетчиков, но не в борьбе с реальными террористами, акцентирует политолог.

Подобные "санкции СБУ" (а все мы понимаем, кто стоит за соответствующими дроновыми ударами) показали себя куда более эффективными, чем любые экономические ограничения, которые вводит против РФ Запад. "Санкции СБУ" работают быстро, не предусматривают каких-то исключений, ограничений, долгих дискуссий. И они уже снизили у РФ возможности производства нефтепродуктов, что автоматически означает снижение доходов страны-агрессора. Как следствие — падает возможность более мощно поддерживать оккупационную армию", – подчеркивает эксперт. "Ну, а попытки как-то "повесить" всё на Украину – понятны. Мы находимся в состоянии войны, хоть и необъявленной. При этом – наносим РФ в последнее время болезненные удары по нефтеперерабатывающей отрасли

По его словам, очевидно, что Россия будет использовать все, доступные ей средства (информационные, политические, дипломатические), пытаясь очернить Украину в глазах мирового сообщества. В том числе, как-то увязать с подмосковным терактом.

"Пока сложно сказать, использует ли Кремль происшедшее для усиления мобилизации. Сейчас выглядит так, что наиболее эффективно в этом смысле работают деньги. Путинский режим банально покупает новобранцев, обещая солидные доходы им — и членм их семей в случае их гибели. И пока это срабатывает, позволяя восполнять потери и формировать новые военные объединения", – отмечает Петр Олещук.

Ну, а для новых наступлений, атак, эскалации Кремлю поводы не нужны, уверен он. Будет ресурс — агрессор продолжит удары и наступательные действия.

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