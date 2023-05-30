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«Чтобы прекратить обстрелы Москвы – надо занять Киев»: в РФ вне себя от атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет начал расследовать «факты падения» беспилотников на здания в российской столице

сегодня, 11:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", утренняя атака беспилотников на Москву и Московскую область вызвала шквал эмоциональных заявлений ряда российских политиков. Уже традиционно порцию желчи в сторону Украины в своем заявлении выплеснул вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Политик предложил оккупировать Киев, чтобы избежать подобных так на Москву, а также призвал всех россиян объединиться, ради одной цеди – победы в войне против Украины.

«Чтобы прекратить обстрелы Москвы – надо занять Киев»: в РФ вне себя от атаки беспилотников на Москву

Атака дронов. Фото: из открытых источников

"Вчера губернатор (Ред. – Белгородской области) Вячеслав Гладков сказал, что нужно сделать, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области – присоединить к ней Харьковскую. Чтобы прекратить обстрелы Москвы – надо занять Киев. Нужна мобилизация всех сил и средств", — высказался Петр Толстой.


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В этом же ключе высказался председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов. По его мнению, лучшим ответом на атаки беспилотников станет оккупация еще большей территории Украины.

Не менее оригинальным в своем умозаключении был председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он нашел объяснение атаки беспилотников на Москву в том, что Россия – очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня утром столицу РФ атаковали дроны. Судя по реакции москвичей, громких взрывов в самой Москве они не ожидали. Некоторые из очевидцев возмутились, что не могут чувствовать себя в безопасности в самом защищенном городе России.

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