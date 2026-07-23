Цифры и последствия впечатляют: Рубио объявил новые потери России на фронте

Сейчас российские оккупационные войска еженедельно теряют более 5-6 тысяч своих военных в войне против Украины. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает The Guardian.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

При этом госсекретарь намекнул, что это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает число раненых.

"Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат еженедельно. Это шокирующее количество", — акцентировал Марко Рубио.

На этом фоне он отметил, что Украина также теряет большое количество военных и гражданских. Она вынуждена платить высокую цену за защиту своих людей и территорий.

"Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Конечно, эта война не пошла на пользу и Украине. Так что, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", — заявил Рубио.

В ходе этого же разговора Марко Рубио отметил, что США допускают появление новых дипломатических механизмов для завершения войны между Украиной и Россией, поскольку все предыдущие варианты урегулирования фактически утратили актуальность. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, предложения, ранее обсуждавшиеся как потенциальная основа для мирных договоренностей, не были приемлемыми для Киева и с течением времени стали еще менее реалистичными. Именно поэтому, подчеркнул глава американской дипломатии, поиск компромисса потребует совершенно новых подходов.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов приобщиться к этому процессу и предложить свои идеи, если для этого сформируются соответствующие политические условия. В то же время он не уточнил, о каких именно инициативах идет речь, оставив детали будущих возможных предложений за кулисами переговорного процесса.



