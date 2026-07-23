Цифри та наслідки вражають: Рубіо оголосив нові втрати Росії на фронті

Наразі російські окупаційні війська щотижня втрачають понад 5-6 тисяч своїх військових у війні проти України. Із такою заявою виступив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє The Guardian.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

При цьому держсекретар натякнув, що це може бути єдиний конфлікт в історії, коли кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

"Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5-6 тисяч солдатів щотижня. Це шокуюча кількість", — наголосив Марко Рубіо.

На цьому фоні він зазначив, що Україна також втрачає велику кількість військових та цивільних. Вона змушена платити високу ціну за захист своїх людей та територій.

"Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звичайно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", — заявив Рубіо.

Під час цієї розмови Марко Рубіо зазначив, що США допускають появу нових дипломатичних механізмів для завершення війни між Україною та Росією, оскільки всі попередні варіанти врегулювання фактично втратили актуальність. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, пропозиції, які раніше обговорювалися як потенційна основа для мирних домовленостей, не були прийнятними для Києва і з часом стали ще менш реалістичними. Саме тому, наголосив глава американської дипломатії, пошук компромісу вимагатиме абсолютно нових підходів.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий долучитися до цього процесу та запропонувати свої ідеї, якщо для цього сформуються відповідні політичні умови. Водночас він не уточнив, про які саме ініціативи йдеться, залишивши деталі майбутніх можливих пропозицій за лаштунками переговорного процесу.



