Цифры впечатляют: сколько банкнот долларов и евро ввезли в Россию после ввода санкций

С тех пор как в марте 2022 года США и ЕС запретили экспорт своих банкнот на территорию России после вторжения на Украину, в нее было ввезено около 2,3 млрд долларов и евро. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Доллары и евро. Фото из открытых источников

Отмечается, что таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, который регистрирует и собирает информацию, показывают, что наличные были перевезены в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. Страна происхождения более половины общей суммы не указана.

Ранее не опубликованные данные показывают, что России удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных денег, и демонстрируют, что доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что Москва стремится сократить свою зависимость от твердых валют.

В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран на 2023 и 2024 годы.

Китайский юань обогнал доллар США и стал самой торгуемой иностранной валютой в Москве, хотя сохраняются значительные проблемы с платежами.

Руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management в России Дмитрий Полевой отметил, что многие россияне по-прежнему хотят иметь наличную иностранную валюту для поездок за границу, а также для небольшого импорта и внутренних сбережений.

"Для частных лиц доллар по-прежнему остается надежной валютой", — сказал он агентству Reuters.

Россия начала называть доллар и евро "токсичными" в 2022 году, поскольку масштабные санкции отрезали ей доступ к мировой финансовой системе, что затруднило платежи и торговлю. Около 300 млрд долларов валютных резервов Банка России в Европе были заморожены.

Таможенные записи охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, и агентству Reuters не удалось получить доступ к более свежим данным.

Документы показали всплеск импорта наличных непосредственно перед вторжением. В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 млрд долларов и евро банкнот.

Руководитель группы по международной торговле и национальной безопасности в американской юридической фирме Buchanan Ingersoll & Rooney Дэниел Пикард заявил, что резкий рост поставок перед вторжением свидетельствует о том, что некоторые россияне хотели оградить себя от возможных санкций.

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