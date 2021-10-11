Цимбалюк: среди всех подарков Путину самым запоминающимся оказался от Зеленского

Украина – страна талантов и 7 октября, когда Путин праздновал свой день рождения, многие оригинально поздравили российского президента, но самый запоминающийся подарок российскому коллеге сделал украинский лидер Владимир Зеленский. Как информирует издание "Комментарии", об этом в блоге на своем ютуб-канале рассказал известный журналист, собкор УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист отметил, у Владимира Путина действительно есть все и вряд ли в мире еще есть вещи, которые в качестве подарка президенту РФ могли бы понадобиться. Не зря же его называют самым богатым человеком в мире. Единственное, что Путин мог бы оценить – это эмоции. И именно это Владимир Зеленский и подарил. Подарок Зеленского Путину будет вызывать только одни эмоции – ненависть и гнев.

Роман Цимбалюк добавил, здесь важно вспомнить о психологии. Психологи не зря говорят, что негативные эмоции существенно укорачивают жизнь. Владимир Зеленский хоть и с небольшим опозданием, но поздравил Путина. Он сделал это не 7 октября, а 8-го. Так уж получилось, что в этот день в Украине проходило заседание СНБО, на котором куму Путина Виктору Медведчуку выдвинули новое подозрение в государственной измене и в содействии терроризму.

"Это ключевой момент в истории Украины. Это подозрение Медведчуку повлияет колоссальным образом на расклад украино-российских отношений, ну, и, соответственно, внутри страны", – высказался журналист.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно о реакции Джо Байдена на скандал с оффшорами, в котором фигурирует Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!