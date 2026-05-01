Дальнобойные операции Украины вышли на новый уровень: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам апреля украинские специальные операции против вражеской инфраструктуры, которые он назвал "дальнобойными санкциями", продемонстрировали качественный рост по нескольким основным показателям.

По словам главы государства, достигнут существенный прогресс в интенсивности атак, дальности их применения, а также в вопросе избавления врага от финансовых поступлений от продажи топлива.

"Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимое сокращение его работы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Такие точечные и регулярные удары по нефтегазовой отрасли агрессора уже нанесли Кремлю колоссальный финансовый ущерб. Расчеты показывают, что сбои в поставках и выход оборудования из строя стоили Москве гигантских сумм.

"По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года минимум 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками", — подчеркнул лидер государства.

Владимир Зеленский выразил глубокую признательность бойцам сил обороны, Службе безопасности Украины и специалистам разведки, благодаря усилиям которых достигаются эти результаты. Он также резюмировал, что государство не намерено останавливаться на достигнутом и активно работает над расширением возможностей отечественного вооружения.

в ночь на 1 мая морской терминал в Туапсе в Краснодарском крае РФ снова атаковали беспилотники, в результате чего произошло возгорание. Атаку подтвердили местные власти, отметив, что пострадавших нет.

Это уже четвертая атака украинских дронов на этот морской порт за последние две недели. Согласно заявлению Главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, угроза применения дронов для округа была объявлена еще 30 апреля в 18:54 (по Киеву).