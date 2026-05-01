Далекобійні операції України вийшли на новий рівень: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками квітня українські спеціальні операції проти ворожої інфраструктури, які він назвав "далекобійними санкціями", продемонстрували якісне зростання за кількома основними показниками.

Туапсе. Фото: соцмережі

За словами глави держави, досягнуто суттєвого прогресу в інтенсивності атак, дальності їхнього застосування, а також у питанні позбавлення ворога фінансових надходжень від продажу палива.

"Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи", — підкреслив Володимир Зеленський.

Такі точкові та регулярні удари по нафтогазовій галузі агресора вже завдали Кремлю колосальних фінансових збитків. Розрахунки показують, що збої в поставках та вихід обладнання з ладу коштували Москві гігантських сум.

"За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", — наголосив лідер держави.

Володимир Зеленський висловив глибоку вдячність бійцям Сил оборони, Службі безпеки України та фахівцям розвідки, завдяки зусиллям яких досягаються ці результати. Він також резюмував, що держава не збирається зупинятися на досягнутому та активно працює над розширенням можливостей вітчизняного озброєння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 1 травня морський термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ знову атакували безпілотники, внаслідок чого сталося загоряння. Атаку підтвердила місцева влада, зазначивши, що постраждалих немає.

Це вже четверта атака українських дронів на цей морський порт за останні два тижні. Згідно із заявою Глави Туапсинського муніципального округу Сергія Бойка, загрозу застосування дронів для округу було оголошено ще 30 квітня о 18:54 (по Києву).