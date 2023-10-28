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Данилов рассказал, откуда появилась информация о «смерти» Путина

Технологии противника понятны, отметил секретарь СНБО

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Активные вбросы информации о якобы "смерти" российского диктатора Владимира Путина связаны с предвыборной кампанией в РФ и являются спецоперацией Кремля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов рассказал, откуда появилась информация о «смерти» Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, в Кремле пытаются идти на все уловки, лишь бы привлечь внимание к персоне Путина, повысить его персональный рейтинг.                                                                          


"Сейчас по технологиям, которые они разрабатывают таким способом — обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России", — заявил Алексей Данилов. 

Он подчеркнул, что "эти технологии понятны" и не являются чем-то новым или необычным. 

По словам Алексея Данилова, российский президент рано или поздно, но окажется среди мертвых. Вот только сейчас не тот случай.

Читайте также на портале "Комментарии" — на днях в СМИ просочилась якобы инсайдерская информация с Telegram-канала "Генерал СВР" о том, что у российского диктатора Владимира Путина был остановка сердца и только благодаря телохранителям, которые вовремя к нему наведались, а также медикам ему удалось выжить. Действительно ли Путин оказался на волосок от смерти? Или мы увидели очередной вброс российской пропаганды? Издание "Комментарии" разобралось в теме, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путину предлагали ударить по Украине космической ракетой: СМИ узнали подробности.




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