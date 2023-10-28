Данилов рассказал, откуда появилась информация о «смерти» Путина

Активные вбросы информации о якобы "смерти" российского диктатора Владимира Путина связаны с предвыборной кампанией в РФ и являются спецоперацией Кремля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, в Кремле пытаются идти на все уловки, лишь бы привлечь внимание к персоне Путина, повысить его персональный рейтинг.

"Сейчас по технологиям, которые они разрабатывают таким способом — обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России", — заявил Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что "эти технологии понятны" и не являются чем-то новым или необычным.

По словам Алексея Данилова, российский президент рано или поздно, но окажется среди мертвых. Вот только сейчас не тот случай.

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