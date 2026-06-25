Нынешняя фаза противоборства на фронте совсем трансформировалась. Позиционная война переросла в обоюдные обстрелы глубокого тыла, где под ударами ракет и беспилотников оказываются бизнес и критическая инфраструктура.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Об этом заявил советник Министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он подчеркнул, что при таком сценарии ни одна из сторон не сможет добиться военного триумфа.

"Идет пятый год никому не нужной войны, — отметил военный аналитик, добавив, что это разрушительное противостояние не приносит ни пользы ни обычным украинцам, ни рядовым россиянам. — Нас не слышат вожди России, и понятно, но надеюсь, слышит народ России, который не желает воевать".

Сергей Бескрестнов прямо обратился к той части русского общества, которая стремится остановить кровопролитие.

"Давайте уже заканчивать это безумие", — призвал советник министра.

По его словам, украинская сторона выступает за восстановление мира, потому гражданам РФ следует проявить активность, если они хотят сохранить жизнь своих родных.

"Мы предлагаем мир, — резюмировал "Флэш", обращаясь к жителям страны-агрессорки, — если вы не хотите, чтобы ваши близкие и родственники умирали, поднимайтесь против войны " .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет снабжавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.



