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Недилько Ксения
Нынешняя фаза противоборства на фронте совсем трансформировалась. Позиционная война переросла в обоюдные обстрелы глубокого тыла, где под ударами ракет и беспилотников оказываются бизнес и критическая инфраструктура.
Фото, созданное искусственным интеллектом
Об этом заявил советник Министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он подчеркнул, что при таком сценарии ни одна из сторон не сможет добиться военного триумфа.
Сергей Бескрестнов прямо обратился к той части русского общества, которая стремится остановить кровопролитие.
По его словам, украинская сторона выступает за восстановление мира, потому гражданам РФ следует проявить активность, если они хотят сохранить жизнь своих родных.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет снабжавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.