Нинішня фаза протистояння на фронті остаточно трансформувалася. Позиційна війна переросла у взаємні обстріли глибокого тилу, де під ударами ракет та безпілотників опиняються бізнес та критична інфраструктура.

Фото, створене штучним інтелектом

На цьому наголосив радник Міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він підкреслив, що за такого сценарію жодна зі сторін не зможе досягти військового тріумфу.

"Йде п'ятий рік нікому не потрібної війни, — зазначив військовий аналітик, додавши, що це руйнівне протистояння не приносить жодної користі ані звичайним українцям, ані пересічним росіянам. — Нас не чують вожді Росії, воно й зрозуміло, але сподіваюся, чує народ Росії, який не бажає воювати".

Сергій Бескрестнов прямо звернувся до тієї частини російського суспільства, яка прагне зупинити кровопролиття.

"Давайте вже закінчувати це безумство", — закликав радник міністра.

За його словами, українська сторона виступає за відновлення миру, тому громадянам РФ варто проявити активність, якщо вони хочуть зберегти життя своїх рідних.

"Ми пропонуємо мир, — резюмував "Флеш", звертаючись до жителів країни-агресорки, — якщо ви не хочете, щоб ваші близькі та родичі вмирали, „піднімайтеся“ проти війни".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий російський волонтер Антон Шишов, який упродовж багатьох років забезпечував забезпеченням окупаційні війська РФ, несподівано записав публічне відеозвернення до Володимира Путіна. У своєму монолозі він закликав очільника Кремля припинити бойові дії, проте через страх репресій так і не наважився назвати війну війною.



