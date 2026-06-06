Давление на Путина усиливается: куда этой ночью ударили дроны

Под утро, 6 июня, Россия вновь подверглась атаке неизвестных беспилотников. В результате инцидента в одном из городов загорелась нефтебаза.

Удар по нефтебазе РФ. Фото: из открытых источников

Судя по сообщениям в российских пабликах, воздушную тревогу в Краснодарском крае объявили еще ночью. Однако под утро местные каналы города Усть-Лабинск стали инструктировать местное население, что делать в случае атаки беспилотников.

Уже после 4 утра в соцсетях стали распространяться кадры, на которых был виден пожар на местной нефтебазе.

В сети указывают, что под удар могла попасть "Полтавская нефтебаза", которая имеет резервуарный парк из 28 емкостей общим объемом почти 15 тысяч кубометров. На объекте хранятся бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Предприятие занимается оптовыми поставками нефтепродуктов.

К слову, также эти утром россияне пожаловались на атаку дронов в Ленинградской области. Однако ни о каких последствиях пока информации не было, а местные власти отчитались о якобы сбитых 25 БпЛА.

Кроме того, мер Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи отчитывался и продолжает отчитываться, что ПВО РФ сбивает дроны, которые летят на столицу России.

В то же время неизвестные дроны залетели на территорию временно оккупированного Мариуполя. Предварительно, там был атакован порт, после чего на объекте как минимум возник темный и густой дым.

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