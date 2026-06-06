Тиск на Путіна посилюється: куди цієї ночі вдарили дрони

Під ранок, 6 червня, Росія знову зазнала атаки невідомих безпілотників. Внаслідок інциденту в одному з міст спалахнула нафтобаза.

Удар по нафтобазі РФ. Фото: з відкритих джерел

Судячи з повідомлень у російських пабліках, повітряну тривогу в Краснодарському краї оголосили ще вночі. Проте під ранок місцеві канали міста Усть-Лабінськ почали інструктувати місцеве населення, що робити у разі атаки безпілотників.

Вже після 4 ранку в соцмережах стали поширюватися кадри, на яких було видно пожежу на місцевій нафтобазі.

У мережі вказують, що під удар могла потрапити "Полтавська нафтобаза", яка має резервуарний парк із 28 ємностей загальним обсягом майже 15 тисяч кубометрів. На об'єкті зберігаються бензин марок АІ-92 та АІ-95, а також дизельне паливо. Підприємство займається оптовими постачаннями нафтопродуктів.

До речі, також ці вранці росіяни поскаржилися на атаку дронів у Ленінградській області. Однак про жодні наслідки поки що інформації не було, а місцева влада прозвітувала про нібито збиті 25 БпЛА.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом всієї ночі звітував і продовжує звітувати, що ППО РФ збиває дрони, які летять на столицю Росії.

У той же час, невідомі дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо там був атакований порт, після чого на об'єкті як мінімум виник темний і густий дим.

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