Давление США срабатывает: почему Путину действительно нужно завершать войну

Очень маловероятно, что делегации в Абу-Даби в нынешнем составе смогут существенно сблизить позиции по территориям. Соответственно, разведчики могут только собирать информацию для политического руководства, которое и должно принимать окончательные решения. Такое мнение высказал нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что на самом деле ничего не изменилось и решение о приостановлении войны по-прежнему зависит от одного человека. Снижение цен на российскую нефть, дополнительные санкции против нефтяного экспорта, давление на Индию с целью сокращения закупок российской нефти, рост скидок, которые Россия вынуждена предоставлять для продажи энергоносителей, аресты российских танкеров – все это в совокупности уменьшает способность России безболезненно финансировать войну.

Ситуация с российским бюджетом, мягко говоря, сложная, и Путин не может этого не учитывать. Из всех возможных форм давления американцы избрали экономическую, и, судя по показателям бюджета РФ, она уже дает результат. Российская экономика деградирует. И хотя это процесс не однажды, он может стать необратимым", – отметил нардеп.

По его словам, именно поэтому Путину нужно как можно быстрее завершать войну. Этим объясняется и более серьезное отношение с его стороны к нынешнему этапу переговоров и одновременно массированные удары по украинской энергетике, которые, по его мнению, должны ускорить капитуляцию Украины и завершение войны на его условиях. Никакой капитуляции, конечно, не будет, но для завершения войны власти и обществу еще придется приложить немало усилий.

