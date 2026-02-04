Тиск США спрацьовує: чому Путіну справді потрібно завершувати війну

Дуже малоймовірно, що делегації в Абу-Дабі у нинішньому складі зможуть істотно зблизити позиції щодо територій. Відповідно, розвідники можуть лише збирати інформацію для політичного керівництва, яке і має ухвалювати остаточні рішення. Таку думку висловив нардеп Микола Княжицький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політик наголошує, що насправді нічого не змінилося і рішення про зупинення війни, як і раніше, залежить від однієї людини. Зниження цін на російську нафту, додаткові санкції проти нафтового експорту, тиск на Індію з метою скорочення закупівель російської нафти, зростання знижок, які Росія змушена надавати для продажу енергоносіїв, арешти російських танкерів – усе це в сукупності зменшує здатність Росії безболісно фінансувати війну.

"Ситуація з російським бюджетом, м’яко кажучи, складна, і Путін не може цього не враховувати. З усіх можливих форм тиску американці обрали економічну, і, судячи з показників бюджету РФ, вона вже дає результат. Російська економіка деградує. І хоча це процес не одного дня, він може стати незворотним", – зазначив нардеп.

За його словами, саме тому Путіну потрібно якнайшвидше завершувати війну. Цим пояснюється і серйозніше ставлення з його боку до нинішнього етапу переговорів, і водночас масовані удари по українській енергетиці, які, на його думку, мають прискорити капітуляцію України та завершення війни на його умовах. Жодної капітуляції, звісно, не буде, але для завершення війни владі й суспільству ще доведеться докласти чимало зусиль.

