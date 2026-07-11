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Даже Кремль больше не может это скрыть: что происходит с рейтингом Путина

ISW обратил внимание на данные государственного социологического центра РФ, который зафиксировал новое снижение доверия к президенту России

11 июля 2026, 11:38
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Кравцев Сергей

Рейтинг президента России Владимира Путина продолжает снижаться, причем ухудшение общественных настроений теперь признают даже государственные социологические службы РФ. На это обращают внимание аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя результаты последнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Даже Кремль больше не может это скрыть: что происходит с рейтингом Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно опубликованным данным, в период с 29 июня по 5 июля уровень одобрения деятельности Путина снизился еще на 0,9 процентного пункта и составил 66%. Одновременно показатель доверия российскому президенту уменьшился на один процент – до 72,3%.

В ISW отмечают, что это продолжение тенденции, которая наблюдается уже несколько месяцев. Еще с марта показатели поддержки российского лидера постепенно снижались, однако в конце июня падение стало особенно заметным. Теперь даже подконтрольный Кремлю центр общественного мнения фактически признал ухудшение отношения россиян к власти.

Аналитики считают показательным сам факт публикации подобных данных. По их мнению, государственная социологическая служба вряд ли стала бы демонстрировать снижение рейтингов без веских причин. В ISW связывают рост общественного недовольства прежде всего с ухудшением социально-экономической ситуации, вызванной усиливающимся дефицитом бензина и дизельного топлива после серии успешных украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Эксперты подчеркивают, что проблемы с топливом уже затронули многие российские регионы, где вводятся ограничения на продажу бензина и предпринимаются экстренные меры по обеспечению рынка. На этом фоне снижение доверия к власти может стать одним из наиболее чувствительных внутренних последствий войны для Кремля, особенно если топливный кризис продолжит углубляться.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-10-2026/
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