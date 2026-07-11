Навіть Кремль більше не може приховати це: що відбувається з рейтингом Путіна

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна продовжує знижуватись, причому погіршення суспільних настроїв тепер визнають навіть державні соціологічні служби РФ. На це звертають увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи результати останнього дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованими даними, у період з 29 червня по 5 липня рівень схвалення діяльності Путіна знизився ще на 0,9 процентного пункту і становив 66%. Водночас показник довіри до російського президента зменшився на один відсоток – до 72,3%.

У ISW зазначають, що це продовження тенденції, що спостерігається вже кілька місяців. Ще з березня показники підтримки російського лідера поступово знижувалися, проте наприкінці червня падіння стало особливо помітним. Тепер навіть підконтрольний Кремлю центр громадської думки фактично визнав погіршення ставлення росіян до влади.

Аналітики вважають показовим факт публікації подібних даних. На їхню думку, державна соціологічна служба навряд чи почала б демонструвати зниження рейтингів без вагомих причин. В ISW пов'язують зростання суспільного невдоволення насамперед із погіршенням соціально-економічної ситуації, викликаної дефіцитом бензину і дизельного палива, що посилюється, після серії успішних українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Експерти наголошують, що проблеми з паливом вже торкнулися багатьох російських регіонів, де вводяться обмеження на продаж бензину і вживаються екстрені заходи щодо забезпечення ринку. На цьому фоні зниження довіри до влади може стати одним із найчутливіших внутрішніх наслідків війни для Кремля, особливо якщо паливна криза продовжить поглиблюватись.

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