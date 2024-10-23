Большинство россиян высказались о необходимости окончания войны в Украине. Граждане РФ настаивают на возобновлении отношений с Западом и хотят, чтобы российское правительство сосредоточило свою деятельность на внутренних проблемах России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследовательского проекта "Хроники".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса проекта "Хроники", 61% россиян, одобряющих деятельность российского диктатора Владимира Путина, поддерживают окончание войны в Украине через заключения мирного договора, предполагающего взаимные уступки. Среди тех граждан РФ, которые не поддерживают политику Путина, окончание войны хотят еще больше – 79%. В общей сложности, 63% россиян хотели бы мирного соглашения до конца года.

83% россиян приверженных к Путину считают, что Россия должна сосредоточиться на решении экономических и внутренних социальных проблем. Кроме того, 43% из них хотят возобновить сотрудничество со странами Запада. Среди тех, кто не одобряет деятельность Путина, 90% за возобновление сотрудничества с Западом и 92% за решение внутренних проблем.

В то же время усиление мобилизации в России поддерживает 25% сторонников главы Кремля, а среди тех, кто не поддерживает Путина этот показатель – 13%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего сколько россиян поддерживает начало мирных переговоров по окончанию войны. Кроме того, каждый третий россиянин согласен с условием, что война в Украине должна завершиться деоккупацией украинских территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что у россиян меняется мнение о войне в Украине.

