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Даже поклонники Путина за мир: сколько россиян хочет окончания войны

Россияне поддерживают окончание войны и призывают правительство сосредоточиться на внутренних проблемах России.

сегодня, 11:33
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Автор:
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Slava Kot

Большинство россиян высказались о необходимости окончания войны в Украине. Граждане РФ настаивают на возобновлении отношений с Западом и хотят, чтобы российское правительство сосредоточило свою деятельность на внутренних проблемах России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследовательского проекта "Хроники".

Даже поклонники Путина за мир: сколько россиян хочет окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса проекта "Хроники", 61% россиян, одобряющих деятельность российского диктатора Владимира Путина, поддерживают окончание войны в Украине через заключения мирного договора, предполагающего взаимные уступки. Среди тех граждан РФ, которые не поддерживают политику Путина, окончание войны хотят еще больше – 79%. В общей сложности, 63% россиян хотели бы мирного соглашения до конца года.

83% россиян приверженных к Путину считают, что Россия должна сосредоточиться на решении экономических и внутренних социальных проблем. Кроме того, 43% из них хотят возобновить сотрудничество со странами Запада. Среди тех, кто не одобряет деятельность Путина, 90% за возобновление сотрудничества с Западом и 92% за решение внутренних проблем.

В то же время усиление мобилизации в России поддерживает 25% сторонников главы Кремля, а среди тех, кто не поддерживает Путина этот показатель – 13%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего сколько россиян поддерживает начало мирных переговоров по окончанию войны. Кроме того, каждый третий россиянин согласен с условием, что война в Украине должна завершиться деоккупацией украинских территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что у россиян меняется мнение о войне в Украине.



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Источник: https://meduza.io/news/2024/10/22/proekt-hroniki-bolshinstvo-zayavlyayuschih-o-podderzhke-putina-rossiyan-hotyat-veschey-polnostyu-protivopolozhnyh-ego-deystviyam-naprimer-mira-s-ukrainoy
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